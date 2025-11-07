Ασφάλιστρα: Ετσι θα υπολογίζεται ο νέος δείκτης για την αύξηση

Ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής ασφαλίσεων υγείας θα καθορίζει τις αυξήσεις ασφαλίστρων με βάση πραγματικά στοιχεία κόστους νοσηλείας, ενισχύοντας διαφάνεια, ενιαίο υπολογισμό και προστασία καταναλωτή. Θα δημοσιεύεται ετησίως από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., με υποχρεωτική παροχή δεδομένων από όλες τις ασφαλιστικές