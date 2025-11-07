Ασφάλιστρα: Ετσι θα υπολογίζεται ο νέος δείκτης για την αύξηση
Ασφάλιστρα: Ετσι θα υπολογίζεται ο νέος δείκτης για την αύξηση
Ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής ασφαλίσεων υγείας θα καθορίζει τις αυξήσεις ασφαλίστρων με βάση πραγματικά στοιχεία κόστους νοσηλείας, ενισχύοντας διαφάνεια, ενιαίο υπολογισμό και προστασία καταναλωτή. Θα δημοσιεύεται ετησίως από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., με υποχρεωτική παροχή δεδομένων από όλες τις ασφαλιστικές
Ενας δείκτης ηθικής στόχευσης στις αυξήσεις ασφαλίστρων επιχειρείται να είναι ο ο ΕΔΑ. Ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής ασφαλίσεων υγείας (Ε.Δ.Α.) είναι μια αριθμητική τιμή που χρησιμοποιείται – εξ ολοκλήρου ή μερικώς – για τον υπολογισμό της ετήσιας αναπροσαρμογής ασφαλίστρων σε ισόβιες και ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις υγείας και αυτή είναι η πρώτη και σημαντική διαφορά από τον προηγούμενο δείκτη του ΙΟΒΕ, ο οποίος χρησιμοποιείτο μόνον για τα ισόβια συμβόλαια υγείας.
Σε ό,τι αφορά τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια υπήρχε περίπου απόλυτη ελευθερία των ασφαλιστικών εταιριών.
Ο τρόπος του χτισίματος-κατασκευής του δείκτη δημοσιεύτηκε σε πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, και ο νέος δείκτης είναι υπό κατασκευή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σε ό,τι αφορά τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια υπήρχε περίπου απόλυτη ελευθερία των ασφαλιστικών εταιριών.
Ο τρόπος του χτισίματος-κατασκευής του δείκτη δημοσιεύτηκε σε πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, και ο νέος δείκτης είναι υπό κατασκευή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα