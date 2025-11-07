Το viral τεστ που «αποκαλύπτει» πόσο νέος είστε στην πραγματικότητα
Το viral τεστ που «αποκαλύπτει» πόσο νέος είστε στην πραγματικότητα
Αν το καταφέρετε, η βιολογική σας ηλικία είναι μικρότερη των 30. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από το τελευταίο trend στο TikTok
Κάποιος γονατίζει στο δάπεδο, παίρνει ώθηση και χωρίς να κρατιέται από κάπου σηκώνεται απότομα και προσγειώνεται σε στάση καθίσματος. Όποιος τα καταφέρει πανηγυρίζει γιατί σύμφωνα με τους «ειδήμονες» του TikTok αυτό σημαίνει ότι η βιολογική του ηλικία είναι κάτω των 30 ετών. Η τελευταία πρόκληση-challenge στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο έχει κινήσει την περιέργεια πολλών. Αθλητές, γυμναστές, αλλά και κοινοί άνθρωποι όλων των ηλικιών, πειραματίζονται και επιχειρούν να διαπιστώσουν το παρακάτω: «Αν μπορείς να το κάνεις, η βιολογική σου ηλικία είναι κάτω των 30».
