Το viral τεστ που «αποκαλύπτει» πόσο νέος είστε στην πραγματικότητα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το viral τεστ που «αποκαλύπτει» πόσο νέος είστε στην πραγματικότητα

Αν το καταφέρετε, η βιολογική σας ηλικία είναι μικρότερη των 30. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από το τελευταίο trend στο TikTok

Το viral τεστ που «αποκαλύπτει» πόσο νέος είστε στην πραγματικότητα
Κάποιος γονατίζει στο δάπεδο, παίρνει ώθηση και χωρίς να κρατιέται από κάπου σηκώνεται απότομα και προσγειώνεται σε στάση καθίσματος. Όποιος τα καταφέρει πανηγυρίζει γιατί σύμφωνα με τους «ειδήμονες» του TikTok αυτό σημαίνει ότι η βιολογική του ηλικία είναι κάτω των 30 ετών. Η τελευταία πρόκληση-challenge στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο έχει κινήσει την περιέργεια πολλών. Αθλητές, γυμναστές, αλλά και κοινοί άνθρωποι όλων των ηλικιών, πειραματίζονται και επιχειρούν να διαπιστώσουν το παρακάτω: «Αν μπορείς να το κάνεις, η βιολογική σου ηλικία είναι κάτω των 30».

Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης