Ετσι λειτουργούν τα ταχυδρομεία στην Ευρώπη: Lockers, αpplications και ρομπότ διανομής
Η μετάβαση των ευρωπαϊκών ταχυδρομείων από τη δημόσια υπηρεσία στη λογική της αγοράς και των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού: λιγότερα καταστήματα και περισσότερα σημεία εξυπηρέτησης
Πώς λειτουργούν τα ταχυδρομεία στην Ευρώπη; Η ερώτηση έγινε πολύ επίκαιρη τελευταία μετά τις κυβερνητικές αποφάσεις για κλείσιμο καταστημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και περιοχές πόλεων, που είχαν μικρό όγκο δουλειάς. Δεδομένου ότι αυτό το φαινόμενο, της δραματικής συρρίκνωσης της αλληλογραφίας, είναι παγκόσμιο κι όχι μόνο ελληνικό, έχει τη σημασία του να εξετάσουμε τι έκαναν άλλοι πριν από εμάς για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η έρευνα καλύπτει μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία), αλλά και κράτη με πληθυσμό παρόμοιο με της Ελλάδας (Πορτογαλία, Τσεχία, Βέλγιο και Σουηδία) με έμφαση στις επαρχιακές/απομακρυσμένες περιοχές, στο αν υπάρχουν κρατικές υπηρεσίες και στο πώς έχουν αλλάξει τα τελευταία περίπου 10 χρόνια.
