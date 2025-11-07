Ετσι λειτουργούν τα ταχυδρομεία στην Ευρώπη: Lockers, αpplications και ρομπότ διανομής

Η μετάβαση των ευρωπαϊκών ταχυδρομείων από τη δημόσια υπηρεσία στη λογική της αγοράς και των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού: λιγότερα καταστήματα και περισσότερα σημεία εξυπηρέτησης