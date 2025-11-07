Πιερρακάκης, Θεοδωρόπουλος, Στασινός αφηγούνται ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας – Και πώς μπλοκάρουν τις επενδύσεις (pics)
Η πολεοδομία που απεργούσε επί έναν χρόνο, ο ληξίαρχος που δεν πατούσε το κουμπί, η υπάλληλος που ζητούσε μίζα από το ΤΕΕ- Πρόσφατες ιστορίες από τις παθογένειες της ελληνικής διοίκησης που δεν σταματάει ούτε μπροστά σε υπουργούς

Στο πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου Green Deal Greece 2025 η δεύτερη θεματική ήταν αφιερωμένη στο ερώτημα αν «Είναι η Ελλάδα μια χώρα πραγματικά φιλική για επενδύσεις;»

Κλήθηκαν να απαντήσουν ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός.

Η συζήτηση κινήθηκε αρχικά στα γνωστά μονοπάτια, με αναφορές στις αγκυλώσεις της ελληνικής γραφειοκρατίας και τα προβλήματα που προκαλεί στην υλοποίηση επενδύσεων. Στην πορεία, οι ομιλητές προχώρησαν σε αποκαλύψεις περιστατικών ελληνικής γραφειοκρατικής τρέλας και πώς τα προσπέρασαν για να προχωρήσουν τα έργα, δίνοντας μία γλαφυρή αποτύπωση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

