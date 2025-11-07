Πιερρακάκης, Θεοδωρόπουλος, Στασινός αφηγούνται ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας – Και πώς μπλοκάρουν τις επενδύσεις (pics)

Η πολεοδομία που απεργούσε επί έναν χρόνο, ο ληξίαρχος που δεν πατούσε το κουμπί, η υπάλληλος που ζητούσε μίζα από το ΤΕΕ- Πρόσφατες ιστορίες από τις παθογένειες της ελληνικής διοίκησης που δεν σταματάει ούτε μπροστά σε υπουργούς