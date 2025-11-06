Τι είναι το ιαπωνικό “χάρα χατσί μπου” και πώς βοηθά στο αδυνάτισμα
Τι είναι το ιαπωνικό “χάρα χατσί μπου” και πώς βοηθά στο αδυνάτισμα
Η απλή, αλλά αποτελεσματική ιαπωνική πρακτική βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα του υγιεινού φαγητού οδηγεί σε απώλεια βάρους και ευνοεί τη μακροζωία
«Το πρωί φάε σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν άρχοντας και το βράδυ σαν ζητιάνος», λέει ο λαός. Αντίστοιχα, η ιαπωνική φιλοσοφία του «hara hachi bu» εστιάζει όχι μόνο στο τι τρώμε, αλλά στο πόσο. Στόχος της δεν είναι μόνο η διατήρηση υγιούς βάρους, αλλά και η μακροζωία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ιαπωνία έχει ένα από τα υψηλότερα προσδόκιμα ζωής στον κόσμο, αγγίζοντας τα 85 έτη. Οι τακτικοί ιατρικοί έλεγχοι, η βαθιά ριζωμένη κουλτούρα του υγιεινού φαγητού και η στενή σχέση με τη φύση συνθέτουν το «κλειδί» της καλής υγείας των Ιαπώνων.
Μια πιο συνειδητή σχέση με το φαγητό
Η κομφουκιανή διδασκαλία του «hara hachi bu» που μπορεί να αποδοθεί ως «φάε μέχρι να είσαι 80% χορτάτος»- έχει αποδειχθεί καθοριστική για τη διατήρηση χαμηλού σωματικού βάρους, τη μακροζωία και την πρόληψη νοσημάτων, ακόμη και της άνοιας. Την πρακτική αυτή ακολουθούν πιστά οι κάτοικοι της Οκινάουα, μιας από τις λεγόμενες «μπλε ζώνες» του πλανήτη -περιοχές όπου οι άνθρωποι ζουν πολλά χρόνια, με υγεία και ευτυχία. Εκεί, σε κάθε 100.000 κατοίκους αντιστοιχούν περίπου 68 εκατοντάχρονοι, περισσότεροι από τρεις φορές σε σχέση με περιοχές των ΗΠΑ ίδιου μεγέθους. Οι κάτοικοι της Οκινάουα καταναλώνουν συνήθως 1.800-1.900 θερμίδες ημερησίως, ενώ ο δείκτης μάζας σώματός τους κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22, σε αντίθεση με τους Αμερικανούς συνομηλίκους τους που φτάνουν το 26-27. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που στην περιοχή παρατηρούνται εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων, καρκίνου και εγκεφαλικών επεισοδίων.
