Το φαινόμενο των 50 τετραγωνικών: Γιατί τα μικρά ανακαινισμένα σπίτια κάνουν θραύση στην αγορά
Από ανάγκη σε επιλογή, τα μικρά διαμερίσματα αλλάζουν τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε την έννοια της οικίας
Κάποτε το «επτά νομά σ’ ένα δωμά» ήταν το τραγούδι μιας εποχής που χαρακτηριζόταν από φτώχεια. Σήμερα, η εικόνα ενός μικρού διαμερίσματος παραπέμπει σε μια νέα αστική νοοτροπία που συνοψίζεται στα εξής χαρακτηριστικά: ολιγάρκεια, λειτουργικότητα, βιωσιμότητα. Στην Αθήνα του 2025, το μεγάλο σπίτι δεν είναι πια αυτονόητο, ούτε πάντα επιθυμητό. Η αύξηση του κόστους ζωής, η επέλαση του Airbnb στο κέντρο και η αλλαγή προτεραιοτήτων των κατοίκων των πόλεων μεταμορφώνουν την κατοικία σε κάτι διαφορετικό, σε χώρο που μας εξυπηρετεί.
Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν αυτή τη μετατόπιση. Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της RE/MAX Ελλάς για το 2025, ένας στους δύο ενδιαφερομένους ενοικίασε διαμέρισμα έως 50 τετραγωνικών μέτρων, ενώ τρεις στους δέκα προτίμησαν κατοικίες από 75 έως 100 τ.μ. Η εικόνα αυτή καταγράφει τη σαφή στροφή προς μικρότερα ακίνητα, όχι μόνο λόγω κόστους αλλά και λόγω αλλαγής νοοτροπίας. Παράλληλα, το 74,1% των ενοικιαζόμενων κατοικιών είναι άνω των 20 ετών, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά των παλαιών διαμερισμάτων, συχνά ανακαινισμένων, έχει αποκτήσει νέα δυναμική. Οι ενοικιαστές δίνουν πλέον έμφαση στην ποιότητα της ανακαίνισης και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του σπιτιού, ενώ το ενδιαφέρον για τεχνολογίες smart home παραμένει χαμηλό.
