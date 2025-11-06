Γιατί όλοι μιλούν για το μπλε μέλι: Το viral ελληνικό προϊόν που στοχεύει σε 4 ηπείρους

Ο επιστήμονας πίσω από το μπλε μέλι, Γιώργος Λιγνός στο newmoney.gr – Το ταξίδι από τα πειράματα έως τις εξαγωγές και το νέο… μπλε προϊόν, που είναι στα σκαριά