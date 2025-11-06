Γιατί όλοι μιλούν για το μπλε μέλι: Το viral ελληνικό προϊόν που στοχεύει σε 4 ηπείρους
Ο επιστήμονας πίσω από το μπλε μέλι, Γιώργος Λιγνός στο newmoney.gr – Το ταξίδι από τα πειράματα έως τις εξαγωγές και το νέο… μπλε προϊόν, που είναι στα σκαριά
Τις τελευταίες μέρες, στο διαδίκτυο έχει σηκωθεί πολλή συζήτηση γύρω από ένα ομολογουμένως αξιοπρόσεκτο προϊόν, το μπλε μέλι.
Η παρουσία του χημικού μηχανικού Γιώργου Λιγνού και της εταιρείας του «It’s Alive», είναι σχετικά νέα στη βιομηχανία τροφίμων, και έχει πετύχει να φέρει φρεσκάδα, με συμμάχους τη σπιρουλίνα και το μέλι πορτοκαλιάς.
Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2018, με πειράματα παραγωγής φρέσκιας σπιρουλίνας και στη συνέχεια, με πολύ προσωπικό κόπο και ένα δάνειο, ο κ. Λιγνός φτιάχνει εν καιρώ τη δικιά του εταιρεία στο Αιγάλεω, με τα προϊόντα να αποκτούν το κοινό τους, να βραβεύονται, το μπλε μέλι να ταξιδεύει εντός και εκτός συνόρων και τον ίδιο να ετοιμάζεται να λανσάρει νέα καινοτόμα προϊόντα.
