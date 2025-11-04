Κάστανο – Τα μυστικά του αγαπημένου χειμωνιάτικου καρπού
Κάστανο – Τα μυστικά του αγαπημένου χειμωνιάτικου καρπού
Ο δημοφιλής καρπός του φθινοπώρου και του χειμώνα προσφέρει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και μοναδικά οφέλη για την υγεία
Ξέρατε ότι μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, στην καρδιά της Αρκαδίας, ένα μικρό ορεινό χωριό ντύνεται στα χρώματα του φθινοπώρου για να τιμήσει τον πιο γήινο καρπό της εποχής; Τα Άνω Δολιανά, σκαρφαλωμένα στις βόρειες πλαγιές του Πάρνωνα, σε υψόμετρο 1.050 μέτρων, είναι από τα μεγαλύτερα καστανοχώρια του νομού που γιορτάζουν κάθε Νοέμβρη τον πολύτιμο καρπό του βουνού, το κάστανο, με μια γιορτή που μυρίζει χωριό, τσίπουρο και ζεστασιά.
Ο δρόμος προς το χωριό είναι εμπειρία από μόνος του. Από την Τρίπολη ως τα Δολιανά, η διαδρομή κυλά μέσα από ένα τοπίο που μοιάζει ζωγραφισμένο με μωβ λιβάδια από αυτοφυή ρείκια, που ανθίζουν το φθινόπωρο. Στις πλαγιές, επιβλητικά δένδρα από καστανιές, κερασιές, βελανιδιές, καρυδιές, πλατάνια και πεύκα δημιουργούν ένα φυσικό μωσαϊκό χρωμάτων και αρωμάτων.
Κάθε χρόνο, γύρω στις αρχές Νοεμβρίου, τα Άνω Δολιανά πλημμυρίζουν με κόσμο. Από τις 11:00 το πρωί, στην πλατεία του χωριού στήνονται μεγάλα καζάνια και ψησταριές. Η γιορτή του κάστανου, προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Οι ντόπιοι ψήνουν κάστανα στα κάρβουνα, τα βράζουν αλλά και τα τηγανίζουν, μαγειρεύουν φασολάδα, αγριογούρουνο με κάστανα, προσφέρουν καστανογλυκίσματα, τσίπουρο και κρασί, ενώ η παραδοσιακή μουσική δίνει τον ρυθμό. Πιστέψτε με τέτοια γλυκά κάστανα δεν έχετε ξαναφάει και αυτό γιατί είναι φρεσκότατα αφού μόλις ολοκληρώθηκε το μάζεμα τους. Είναι μια γιορτή της κοινότητας, της γης και της εποχής γιατί η αφθονία της φύσης αξίζει να γιορτάζεται συλλογικά.
