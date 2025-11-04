Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο πισωγύρισμα στην περιοχή των 2.000 μονάδων

Η εγχώρια αγορά επηρεάζεται από την απότομη διόρθωση στο εξωτερικό - Νευρικότητα στο ταμπλό με την προσοχή να στρέφεται στις εταιρικές επιδόσεις, τις διανομές μερισμάτων και το rebalancing στον MSCI