Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο πισωγύρισμα στην περιοχή των 2.000 μονάδων
Η εγχώρια αγορά επηρεάζεται από την απότομη διόρθωση στο εξωτερικό - Νευρικότητα στο ταμπλό με την προσοχή να στρέφεται στις εταιρικές επιδόσεις, τις διανομές μερισμάτων και το rebalancing στον MSCI
«Θύμα» των διεθνών ρευστοποιήσεων έχει πέσει το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο οπισθοχώρησε εκ νέου κάτω από το σημείο στήριξης των 2.000 μονάδων. Από το ξεκίνημά του ο Νοέμβριος χαρακτηρίζεται από ισχυρή μεταβλητότητα, ενώ πρόκειται για έναν καθοριστικό μήνα καθώς οι επενδυτές ρευστοποιούν μέρος των υπεραξιών ενόψει MSCI και του κλεισίματος της τρέχουσας χρήσης.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (4/11), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,85% και διαπραγματεύεται στις 2.006,52 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 1.997,96 (χαμηλό ημέρας) και των 2.011,38 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Ο Νοέμβριος ξεκίνησε με το «δεξί» για τη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία έσβησε τις απώλειες του προηγούμενου διημέρου. Επανήλθε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων και ολοκλήρωσε την χθεσινή συνεδρίαση στην περιοχή των 2.020 μονάδων. Βασικός «σύμμαχος» στην ανάκαμψη ήταν οι τράπεζες. Από τα blue chips ξεχώρισε η ΔΕΗ, η οποία βρέθηκε σε υψηλό 16 ετών (Σεπτέμβριος 2009). Σε +37,7% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ φέτος.
