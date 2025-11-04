Μήπως είστε ψηφιακός ναρκισσιστής και δεν το ξέρετε;
Τα social media τροφοδοτούν την αυτοπροβολή, ενώ η συνεχής αναζήτηση εγκρίσεων φαίνεται να δημιουργεί μια έξαρση ψηφιακού ναρκισσισμού
Περιηγηθείτε στο Instagram. Παρακολουθήστε ένα βίντεο TikTok που έχει γίνει viral. Ανοίξτε την αγαπημένη σας πλατφόρμα κοινωνικών μέσων και παρατηρήστε τη συνεχή ροή επιμελημένων selfie, ανακοινώσεων και στιγμιότυπων από φαινομενικά τέλειες ζωές. Για πολλούς, αυτές οι ψηφιακές αλληλεπιδράσεις φαίνονται φυσιολογικές, ακόμη και διασκεδαστικές. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια, οι ψυχολόγοι προειδοποιούν ότι η ίδια η δομή της διαδικτυακής μας ζωής μπορεί να καλλιεργεί μια γενιά “ψηφιακών ναρκισσιστών”.
Τι εστί Ψηφιακός Ναρκισσισμός;
Ο ναρκισσισμός είναι κάτι περισσότερο από ματαιοδοξία ή εγωισμός. Είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που ορίζεται από υψηλά επίπεδα αξιώσεων, παραληρητικές ή υπερβολικές απόψεις για τον εαυτό και μια γενική αδιαφορία για τα συναισθήματα, τα ενδιαφέροντα και την ευημερία των άλλων. Ο “ψηφιακός ναρκισσισμός” πιο συγκεκριμένα είναι η εκδήλωση ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών, όπως η υπερβολική εστίαση στον εαυτό μας και η ανάγκη για θαυμασμό μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Χαρακτηρίζεται από συμπεριφορές όπως η συνεχής δημοσίευση selfie, η δημιουργία μιας ιδανικής διαδικτυακής προσωπικότητας και η εμμονή με τα likes και τον αριθμό των ακολούθων για επιβεβαίωση. Αν και διαφέρει από τον κλινικό ναρκισσισμό, μπορεί να τροφοδοτείται από την έμφαση των κοινωνικών μέσων στην αυτοπαρουσίαση και την εξωτερική έγκριση, με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην αυτοεκτίμηση και την ψυχική ευεξία.
