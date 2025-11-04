Στα 50 δισ. ευρώ το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα
Στα 50 δισ. ευρώ το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα
Το 1 στα 5 ευρώ του ΑΕΠ εκτός ραντάρ της Eφορίας - Οι λόγοι που η παραοικονομία στην Ελλάδα φτάνει στο 20,9% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσια από αυτήν της Γερμανίας ή της Ιρλανδίας και το «φάρμακο» της ψηφιακής μετάβασης
Στην Ελλάδα κυκλοφορεί μαύρο χρήμα ύψους 45 έως 50 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το 1 στα 5 ευρώ του ΑΕΠ που παραμένει εκτός ραντάρ της Εφορίας παρά τη μεγάλη ψηφιακή πρόοδο και τις συνεχείς παρεμβάσεις κατά της φοροδιαφυγής. Τα νέα στοιχεία του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος: η παραοικονομία στην Ελλάδα φτάνει στο 20,9% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 3,3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., που διαμορφώνεται στο 17,6%.
Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στην Ιταλία και την Πολωνία, δηλαδή στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης. Το εντυπωσιακό είναι ότι, παρά τη σημαντική μείωση κατά 7,3 ποσοστιαίες μονάδες από το 2003, η παραοικονομία στην Ελλάδα παραμένει σχεδόν διπλάσια από αυτή της Γερμανίας ή της Ιρλανδίας.
