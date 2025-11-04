Στα 50 δισ. ευρώ το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα

Το 1 στα 5 ευρώ του ΑΕΠ εκτός ραντάρ της Eφορίας - Οι λόγοι που η παραοικονομία στην Ελλάδα φτάνει στο 20,9% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσια από αυτήν της Γερμανίας ή της Ιρλανδίας και το «φάρμακο» της ψηφιακής μετάβασης