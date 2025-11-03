Η Ισλανδία δεν είναι πια ξεχωριστή: Για πρώτη φορά εμφανίστηκαν κουνούπια στη χώρα

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ισλανδία κατέγραψε την παρουσία κουνουπιών — ένα φαινόμενο που αποδίδεται άμεσα στην υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία καθιστά τη χώρα ολοένα και πιο φιλόξενη για είδη που έως τώρα δεν μπορούσαν να επιβιώσουν εκεί.Σύμφωνα με τον Guardian, μέχρι και πρόσφατα η Ισλανδία αποτελούσε ένα από τα ελάχιστα μέρη στη Γη όπου δεν υπήρχε μόνιμος πληθυσμός κουνουπιών. Ωστόσο, οι επιστήμονες είχαν ήδη προειδοποιήσει πως η άνοδος της θερμοκρασίας θα μπορούσε να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα, καθώς η χώρα διαθέτει πολλά έλη και λίμνες — ιδανικά περιβάλλοντα για την ανάπτυξη των εντόμων.Όπως επιβεβαίωσε ο εντομολόγος Ματίας Άλφρεντσον από το Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, εντοπίστηκαν τρία δείγματα του είδους Culiseta annulata. Πρόκειται για ένα είδος κουνουπιού ανθεκτικό στο ψύχος, το οποίο μπορεί να επιβιώνει τον χειμώνα σε υπόγεια ή αχυρώνες, προσαρμοζόμενο στις σκληρές ισλανδικές συνθήκες.Η Ισλανδία θερμαίνεται με ρυθμό τέσσερις φορές ταχύτερα σε σχέση με το υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο. Οι παγετώνες λιώνουν με αυξανόμενη ταχύτητα, ενώ ακόμη και ψάρια που ευδοκιμούν σε θερμότερα νερά — όπως το σκουμπρί — έχουν πλέον κάνει την εμφάνισή τους στα ισλανδικά ύδατα.