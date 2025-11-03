Στουρνάρας: Η οικονομία βρίσκεται σε δυναμική πορεία, παρά την άνευ προηγουμένου αβεβαιότητα

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από υπερπληροφόρηση, πολυδιάσπαση, ασύνδετες πληροφορίες και fake news, η διαύγεια της γνώσης είναι δύναμη. Δύναμη όμως είναι και η δημιουργική αξιοποίηση της γνώσης ώστε να έχει πρακτική εφαρμογή και να είναι ευέλικτη στην απορρόφηση των σύγχρονων εξελίξεων. Χρειάζεται να εστιάσουμε σε μια μάθηση που θα μπορεί να συνδέσει την τεχνική γνώση με ένα σύστημα σκέψης που έχει ένα σχέδιο και ένα όραμα. Χωρίς αυτή την προσέγγιση στη μάθηση, η κοινωνία μας κινδυνεύει να διαιρεθεί σε εκείνους που κατανοούν και σε εκείνους που απλώς παρακολουθούν τη ζωή τους να αλλάζει ριζικά. Η χρηματοοικονομική παιδεία εμπλέκει πρωτίστως την ικανότητα του πολίτη να στέκεται κριτικά, υπεύθυνα και με αυτοπεποίθηση απέναντι στο κύμα της πληροφορίας, της τεχνολογίας και των οικονομικών προκλήσεων που αναδύονται.Κυρίες και κύριοι,Η οικονομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δυναμική πορεία: Κατά τη σημερινή ιστορική συγκυρία, ο κόσμος, η Ευρώπη και η Ελλάδα είναι αντιμέτωποι με μια άνευ προηγουμένου αβεβαιότητα, με πλήθος προκλήσεων αλλά και πλήθος σημαντικών ευκαιριών. Η κλιματική αλλαγή, οι ενεργειακές και δημοσιονομικές κρίσεις, η ραγδαία, η εκθετική, τεχνολογική εξέλιξη ─ από την τεχνητή νοημοσύνη έως τη δημιουργία ψηφιακών κρυπτοστοιχείων και σταθερών κρυπτονομισμάτων ─, η ριζική ανατροπή των κανόνων του ελεύθερου εμπορίου και οι πρωτοφανείς, για τη μεταπολεμική περίοδο, γεωπολιτικές συγκρούσεις συνθέτουν το πλαίσιο αυτής της νέας εποχής.Αφουγκραζόμενη τις τεράστιες και διαρθρωτικές αλλαγές που ζούμε, και κοιτώντας προς ένα μέλλον που δεν θα είναι πάντα προβλέψιμο, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει έως τώρα προβεί σε δράσεις που εστιάζουν στην καλλιέργεια της χρηματοοικονομικής αντίληψης ως απαραίτητης δεξιότητας και πηγής ασφάλειας και σταθερότητας. Συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά με την ένταξη του ψηφιακού χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού στην εκπαίδευση αλλά και την καλλιέργειά του ως διά βίου στόχο. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής παιδείας και επαγρύπνησης σε εθνικό επίπεδο για την κατάρτιση μιας εθνικής στρατηγικής, κάτι για το οποίο, εργάζεται ήδη εντατικά.»