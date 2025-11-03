Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σταθερές οι μετοχές στο ξεκίνημα της συνεδρίασης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σταθερές οι μετοχές στο ξεκίνημα της συνεδρίασης
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν σταθερός στις 572,29 μονάδες στις 10:12 ώρα Ελλάδας
Εικόνα σταθεροποίησης εμφάνισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στα οικονομικά αποτελέσματα εταιριών.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν σταθερός στις 572,29 μονάδες στις 10:12 ώρα Ελλάδας, παραμένοντας κοντά στα χαμηλά επίπεδα στα οποία υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα.
Ο ευρύτερος κλάδος των εταιριών πετρελαίου και αερίου ήταν αυτός με τη μεγαλύτερη άνοδο, σημειώνοντας κέρδη 1,1%.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν σταθερός στις 572,29 μονάδες στις 10:12 ώρα Ελλάδας, παραμένοντας κοντά στα χαμηλά επίπεδα στα οποία υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα.
Ο ευρύτερος κλάδος των εταιριών πετρελαίου και αερίου ήταν αυτός με τη μεγαλύτερη άνοδο, σημειώνοντας κέρδη 1,1%.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα