Βότκα, τζιν, κρασί ή τεκίλα – Ποιο ποτό κάνει λιγότερη ζημιά στον οργανισμό μας;
Οι τάσεις του wellness διαφημίζουν «καθαρά» ποτά και ελάχιστες θερμίδες, αλλά οι επιστήμονες προειδοποιούν: δεν υπάρχει ασφαλές οινοπνευματώδες
Σε έναν κόσμο που υπερεκτιμά την ευεξία, την υγιεινή διατροφή και την «έξυπνη κατανάλωση αλκοόλ», υπάρχει τελικά «υγιεινό» αλκοόλ;
Βότκα: Ο «σωτήρας» με τις λίγες θερμίδες;
Η βότκα συνδέθηκε με επιλογές χαμηλών θερμίδων· έχει διαυγή εμφάνιση και συχνά δεν περιέχει (ή περιέχει πολύ λίγη) ζάχαρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν προκαλεί πονοκέφαλο ή δεν βλάπτει τόσο το συκώτι. Η πραγματικότητα είναι ότι, ενώ η βότκα μπορεί να εμπεριέχει λιγότερα παράγωγα ζύμωσης σε σύγκριση με πιο σκούρα ποτά, το κύριο «δραστικό» συστατικό όλων των οινοπνευματωδών είναι η αιθανόλη, και αυτή παραμένει τοξική· επηρεάζει το ήπαρ, τον εγκέφαλο και το καρδιαγγειακό σύστημα. Ένα σφηνάκι βότκας μπορεί να έχει λιγότερες θερμίδες από ένα κοκτέιλ γεμάτο ζάχαρη, αλλά αυτό δεν την καθιστά «ασφαλή» ή «υγιεινή». Η κατανάλωση αιθανόλης συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο ηπατικής νόσου, καρδιαγγειακών προβλημάτων και ορισμένων μορφών καρκίνου.
