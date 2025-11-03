Η αναγέννηση της λεωφόρου Κηφισίας – Πώς άλλαξε τα τελευταία 5 χρόνια ο εμβληματικός δρόμος της Αθήνας

Από τον δρόμο των επίπλων μέχρι τον επιχειρηματικό κορμό της πρωτεύουσας, η Κηφισίας ξαναγράφει την ιστορία της Αθήνας με όρους design, αισθητικής και δυναμισμού