Η αναγέννηση της λεωφόρου Κηφισίας – Πώς άλλαξε τα τελευταία 5 χρόνια ο εμβληματικός δρόμος της Αθήνας
Από τον δρόμο των επίπλων μέχρι τον επιχειρηματικό κορμό της πρωτεύουσας, η Κηφισίας ξαναγράφει την ιστορία της Αθήνας με όρους design, αισθητικής και δυναμισμού
Από τα βόρεια προάστια του ’70 μέχρι τα γυάλινα κτήρια του σήμερα, η λεωφόρος Κηφισίας συμβόλιζε και συνεχίζει να συμβολίζει την πρόοδο, το καλό γούστο και τη φιλοδοξία. Ήταν πάντα ένας δρόμος που σε οδηγούσε «προς τα πάνω» κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η Κηφισίας έγινε ο αγαπημένος δρόμος των Αθηναίων γιατί συνδύασε την αίσθηση της καθημερινότητας με την υπόσχεση του καλύτερου. Είναι ο δρόμος που θυμούνται από παιδί, όταν πήγαιναν με τους γονείς «να δουν έπιπλα» και ο ίδιος δρόμος που σήμερα φιλοξενεί τα γραφεία τους, τα αγαπημένα τους καφέ, τα showroom της πόλης. Η Κηφισίας ίσως δεν είναι ο πιο όμορφος δρόμος της Αθήνας είναι όμως ο πιο ζωντανός καθρέφτης της αστικής της ταυτότητας.
Η δεκαετία του 2010 έφερε αλλαγές. Η οικονομική κρίση έπληξε τον χώρο του επίπλου όσο λίγους άλλους κλάδους. Πολλές βιτρίνες σκοτείνιασαν, τα μεγάλα καταστήματα περιορίστηκαν, όμως η λεωφόρος δεν έχασε ποτέ τη φήμη της. Παρέμεινε σύμβολο μιας Αθήνας που αγαπά την ποιότητα και την αισθητική, μιας πόλης που μπορεί να ανανεώνεται χωρίς να ξεχνά τη μνήμη της. Τα τελευταία πεντε χρόνια, η Κηφισίας ξαναβρίσκει τον βηματισμό της. Τα μεγάλα ονόματα του design αυξάνονται, νέα studios προστίθενται, οι αρχιτεκτονικές προσόψεις ανανεώνονται. Ο δρόμος απέκτησε ξανά ζωή και προσανατολισμό.
