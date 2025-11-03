Παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα στη ναυτιλία – Το Top 10 των μεγαλύτερων στόλων του 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Top 10 σύμφωνα με τα στοιχεία της UNCTAD, η Ελλάδα παραμένει αδιαμφισβήτητη ηγέτιδα του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, ελέγχοντας το 16,4% της συνολικής χωρητικότητας

Η Ελλάδα παραμένει για ακόμη μία χρονιά η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου, σύμφωνα με τα στοιχεία της UNCTAD (Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη), που δημοσίευσε η σελίδα Commodity Trading Club.

Σύμφωνα με την έκθεση για το 2025, η Ελλάδα, η Κίνα και η Ιαπωνία ελέγχουν από κοινού πάνω από το 40% της παγκόσμιας ναυτιλιακής χωρητικότητας, καθορίζοντας τις ροές ενέργειας, πρώτων υλών και εμπορίου παγκοσμίως.

