Παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα στη ναυτιλία – Το Top 10 των μεγαλύτερων στόλων του 2025

Στο Top 10 σύμφωνα με τα στοιχεία της UNCTAD, η Ελλάδα παραμένει αδιαμφισβήτητη ηγέτιδα του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, ελέγχοντας το 16,4% της συνολικής χωρητικότητας