Ο «βασιλιάς των ομολόγων» απομακρύνεται από τον χρυσό – Τι συστήνει στους επενδυτές (γράφημα)

O Τζέφρι Γκούντλαχ ανέφερε σχετικά με την προηγούμενη σύστασή του να διαθέσει το 25% του χαρτοφυλακίου του σε χρυσό ότι τώρα θα διέθετε το 10% και το 5% σε άλλα εμπορεύματα