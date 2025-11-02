Ο «βασιλιάς των ομολόγων» απομακρύνεται από τον χρυσό – Τι συστήνει στους επενδυτές (γράφημα)
O Τζέφρι Γκούντλαχ ανέφερε σχετικά με την προηγούμενη σύστασή του να διαθέσει το 25% του χαρτοφυλακίου του σε χρυσό ότι τώρα θα διέθετε το 10% και το 5% σε άλλα εμπορεύματα
Ενας από τους πλέον διάσημους επενδυτές σταθερού εισοδήματος, ο Τζέφρι Γκούντλαχ, μειώνει τα αποθέματά του σε χρυσό και συμβουλεύει τους επενδυτές για αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου τους εν μέσω της διόρθωσης της τιμής του χρυσού. Μέχρι πρότινος, είχε συστήσει κατανομή 25% σε χρυσό, ενώ τώρα προτείνει 10% με 5% σε άλλα εμπορεύματα.
Οι τιμές του χρυσού έχουν υποχωρήσει περίπου 8% από το υψηλότερο σημείο τους, και πρόσκαιρα έπεσαν κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, αλλά παραμένουν αυξημένες κατά 50% από την αρχή του έτους, εν μέσω του ενδιαφέροντος των επενδυτών.
