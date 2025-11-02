Τζένσεν Χουάνγκ: Ο μετανάστης που μετέτρεψε την Nvidia σε κινητήριο μοχλό του κόσμου
Τζένσεν Χουάνγκ: Ο μετανάστης που μετέτρεψε την Nvidia σε κινητήριο μοχλό του κόσμου
Ο μετανάστης από την Ταϊβάν που δούλευε κάποτε σε εστιατόριο Denny’s είναι σήμερα ο αρχιτέκτονας της πιο ισχυρής μηχανής τεχνητής νοημοσύνης στον πλανήτη - Καθώς η Nvidia ξεπέρασε τα 5 τρισ. δολάρια σε αξία, το όνομά του έχει ήδη περάσει στο πάνθεον των πιο διορατικών ηγετών της εποχής
Αν η Apple συμβολίζει την κομψότητα της τεχνολογίας, η Nvidia είναι η ωμή της δύναμη. Και πίσω από αυτή τη δύναμη βρίσκεται ένας άνθρωπος που ποτέ δεν ακολούθησε τον εύκολο δρόμο. Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, ξεκίνησε τη ζωή του ως παιδί μεταναστών από την Ταϊβάν που δούλευε σε ένα εστιατόριο Denny’s, για να φτάσει να ηγείται της πιο πολύτιμης τεχνολογικής εταιρείας στον κόσμο.
Καθώς η κεφαλαιοποίηση της Nvidia έφτασε την Τετάρτη 29/10 τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, η ιστορία του Χουάνγκ μοιάζει με σύγχρονο μύθο επιχειρηματικής δημιουργίας, ένα μείγμα σκληρής δουλειάς, τεχνικής ευφυΐας και διορατικότητας που άλλαξε τη ροή της τεχνολογίας.
