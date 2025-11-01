Πλειστηριασμοί: Μήνας των μεγάλων και «επώνυμων» σφυριών ο Νοέμβριος (pics)
Έδραση-Ψαλλίδας, Ερασίνειο, οικογένεια Εμφιετζόγλου, Neoset, Ήλιος Πλεκτική, Eurobrokers, οικογένεια Αγούδημου μέχρι και ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος περιλαμβάνονται στη λίστα
Ο πιο «βαρύς» μήνας σε επίπεδο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είναι ο Νοέμβριος καθώς στη λίστα των πάνω από 4.800 σφυριών που έχουν προγραμματιστεί να χτυπήσουν μέχρι το τέλος του περιλαμβάνονται τα πιο ακριβά, αλλά και μια σειρά από «επώνυμα» ακίνητα.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μέχρι την ημερομηνία διενέργειας κάθε πλειστηριασμού είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναστολή λόγω ανακοπών ή άλλων κινήσεων.
