Cecil Beaton: Η αισθητική ενός αληθινού δανδή που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του
Στην National Portrait Gallery, οι φωτογραφίες του Cecil Beaton γίνονται καθρέφτης μιας εποχής όπου η ομορφιά, το κύρος και η κοινωνική επίφαση είχαν μεγαλύτερη σημασία από την αλήθεια και η ματαιοδοξία αποκτούσε αισθητική αξία
Στην είσοδο της νέας έκθεσης «Cecil Beaton’s Fashionable World», στη National Portrait Gallery του Λονδίνου δεσπόζει η αναπαραγωγή μιας έγχρωμης φωτογραφίας του 1948, που δημοσιεύθηκε αρχικά στη Vogue. Οκτώ καλοντυμένες γυναίκες, με περιποιημένα χτενίσματα, φορούν κομψές βραδινές δημιουργίες του couturier Charles James και συζητούν μεταξύ τους. Η τοποθεσία είναι το σαλόνι ενός εμπόρου αντικών στο Μανχάταν. Η κάμερα μοιάζει να μην υφίσταται, καθώς η προσοχή τους είναι στραμμένη μόνο η μία στην άλλη, ενώ εμείς, οι θεατές, αισθανόμαστε αποκλεισμένοι και παρατηρητές σε έναν κόσμο που φαίνεται απρόσιτος. Αυτό το αίσθημα διαπερνά ολόκληρη την έκθεση, που παρουσιάζει τον Cecil Beaton όχι μόνο ως φωτογράφο αλλά και ως κοινωνικό παρατηρητή, εμμονικό με την υψηλή κοινωνία, την ομορφιά και τον ίδιο του τον εαυτό.
