Cecil Beaton: Η αισθητική ενός αληθινού δανδή που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του

Στην National Portrait Gallery, οι φωτογραφίες του Cecil Beaton γίνονται καθρέφτης μιας εποχής όπου η ομορφιά, το κύρος και η κοινωνική επίφαση είχαν μεγαλύτερη σημασία από την αλήθεια και η ματαιοδοξία αποκτούσε αισθητική αξία