Δισεκατομμυριούχοι απευθύνονται σε αυτόν για να ζήσουν ως τα βαθιά γεράματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πίτερ Ατία υποστηρίζει ότι η άσκηση είναι το «κλειδί» για μακροζωία και χάρη στο πρόγραμμά του, αξίας σχεδόν 100.000 δολαρίων, υπόσχεται καλύτερη ζωή

Το βιβλίο του «Outlive. Η επιστήμη κι η τέχνη της μακροζωίας» έχει πουλήσει σχεδόν τρία εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ το podcast του έχει ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια downloads. Ο Πίτερ Ατία, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, με μετεκπαίδευση στο Νοσοκομείο Τζονς Χόπκινς στη γενική χειρουργική και εμπειρία στις ανοσολογικές θεραπείες για το μελάνωμα, έχει θέσει στόχο της ζωής του να βοηθήσει τους ανθρώπους να φτάσουν ως τα βαθιά γεράματα. Όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο τη νοητική και σωματική τους λειτουργία.


