Διόρθωσε η Wall Street - Σημαντικές απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο
Πτώση άνω του 1% για τον Nasdaq με τις Big Tech να πέφτουν θύμα πωλητών - Νέα άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων - Οι εταιρικές επιδόσεις και το επιφυλακτικό σήμα της Fed αντιστάθμισαν τα καλά μαντάτα από την εκεχειρία ΗΠΑ και Κίνας
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης με επίκεντρο κυρίως τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς τα μεικτά αποτελέσματα των Big Tech και το λίαν επιφυλακτικό σήμα από τoν Τζερόμ Πάουελ για τα επόμενα βήματα της Fed αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό την αισιοδοξία γύρω από την εμπορική εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
Στο ταμπλό ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,23% στις 47.522 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση ύψους 0,99% στις 6.822 μονάδες και ο Nasdaq έκανε βουτιά ύψους 1,58% φτάνοντας τις 23.581 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις συνέχισαν και σήμερα να κινούνται ανοδικά με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,097% και το 2ετές να φτάνει το 3,612%.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές μετά τα ερωτηματικά που δημιουργήθηκαν για τις αποδόσεις του κλάδου δεδομένων των υπέρογκων ποσών που έχουν επενδυθεί κυρίως στον κλάδο του ΑΙ.
Οι Alphabet, Meta και Microsoft ανακοίνωσαν την Τετάρτη το βράδυ τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου, δημιουργώντας αντιμαχόμενα αισθήματα στους επενδυτές.
Η Meta προειδοποίησε ότι οι δαπάνες για το 2026 θα είναι «σημαντικά υψηλότερες» από το 2025, οδηγώντας τη μετοχή σε πτώση, ενώ η Microsoft επίσης υποχώρησε μετά τη δημοσιοποίηση των δαπανών της. Αντίθετα, η Google (Alphabet) κατέγραψε άνοδο, καθώς οι επενδυτές αποδέχθηκαν θετικά την αύξηση κεφαλαιακών εξόδων.
Συνολικά, οι τρεις τεχνολογικοί γίγαντες πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 78 δισ. δολαρίων στο τρίμηνο, αύξηση 89% σε σχέση με πέρυσι, που η αγορά δεν είναι ακόμη βέβαιη αν απέφεραν τα προσδοκώμενα στους μετόχους.
Καλύτερη εικόνα για τον κλάδο θα δημιουργηθεί μετά και την ανακοίνωση των στοιχείων από την Apple και την Amazon, που θα δημοσιεύουν τα αποτελέσματα τους απόψε, μετά το κλείσιμο της αγοράς.
«Τα κέρδη των τεχνολογικών κολοσσών είναι πλέον τα νέα οικονομικά δεδομένα που καθορίζουν την αγορά», δήλωσε ο Κέβιν Γκόρντον, της Charles Schwab & Co, κάτι που εξηγεί και την σημερινή κατήφεια.
«Σε ένα περιβάλλον μακροοικονομικής αβεβαιότητας, τα αποτελέσματα των εταιρειών καθορίζουν πλέον το κλίμα όχι μόνο για την τεχνολογία, αλλά για ολόκληρη την επενδυτική σκηνή», συμφώνησε ο Βίνσεντ Λορούσο, της Clough Capital Partners.
Το επενδυτικό κλίμα δεν βοήθησε ούτε η απρόσμενη διστακτικότητα που επέδειξε χθες ο Τζερόμ Πάουελ, αποφεύγοντας να στείλει καθαρό μήνυμα για συνέχιση της νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed. Αντιθέτως, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έκανε το αντίθετο, υποβαθμίζοντας τις προσδοκίες για τρίτη μείωση για φέτος στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, θέλοντας να κρατήσει υπό έλεγχο τις προσδοκίες της αγοράς.
Σημειωτέον ότι η Fed μείωσε εκ νέου το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%–4%, με ψήφους 10 υπέρ και 2 κατά.
Οι κινήσεις της κεντρικής τράπεζας, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην τεχνολογία, επισκίασαν τα θετικά νέα από το μέτωπο του εμπορίου, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, ήταν «πραγματικά εξαιρετική» οδηγώντας σε μια συμφωνία εμπορικής εκεχειρίας για έναν χρόνο.
Ωστόσο, έγκριτοι αναλυτές έσπευσαν να υπογραμμίσουν πως παραμένουν σημαντικά ερωτήματα για τους όρους της περίφημης εκεχειρίας, καθώς η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τις δομικές μεταρρυθμίσεις που ο Τραμπ είχε υποσχεθεί προκειμένου να εξισορροπήσει τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.
Σε επίπεδο μετοχών οι Big Tech σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Ανάμεσα τους η Meta, η Microsoft, αλλά και η Nvidia, η αξία της οποίας υποχώρησε και πάλι κάτω από το ορόσημο των 5 τρισ. δολαρίων συμπαρασύροντας προς τα κάτω και έτερα ονόματα του κλάδου των μικροτσίπ, όπως η Broadcom και η AMD.
Θυμίζουμε ότι ο γίγαντας των μικροτσίπ ΑΙ έγινε την Τετάρτη η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως με κεφαλαιοποίηση άνω των 5 τρισ. δολαρίων.
Στον αντίποδα οι τραπεζικές μετοχές, όπως η JPMorgan και η Bank of America, κρατήθηκαν καλύτερα, όπως και πολλές μετοχές του κλάδου υγείας με επικεφαλής την φαρμακευτική Eli Lilly μετά τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε.
Εξαίρεση αποτέλεσε η Novo Nordisk, καθώς η έναρξη ενός απρόσμενου πολέμου προσφορών με την Pfizer για τα… μάτια της ανερχόμενης Metsera, εξέπληξε δυσάρεστα τους επενδυτές. Βεβαίως η μετοχή της ίδιας της Metsera επιδόθηκε σε μίνι ράλι άνω του 21%, καθώς θα επωφεληθεί από το ισχυρό ενδιαφέρον για την εξαγορά της.
Αξιοσημείωτη και η βουτιά άνω του 18% για την Chipotle, που βίωσε τη χειρότερη συνεδρίαση εδώ και πάνω από μια δεκαετία, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε.
