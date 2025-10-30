Διόρθωσε η Wall Street - Σημαντικές απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο

Πτώση άνω του 1% για τον Nasdaq με τις Big Tech να πέφτουν θύμα πωλητών - Νέα άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων - Οι εταιρικές επιδόσεις και το επιφυλακτικό σήμα της Fed αντιστάθμισαν τα καλά μαντάτα από την εκεχειρία ΗΠΑ και Κίνας