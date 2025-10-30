Ο κανόνας του 37%: Πόσους ανθρώπους πρέπει να γνωρίσεις πριν «κατασταλάξεις»;
Ο κανόνας του 37%: Πόσους ανθρώπους πρέπει να γνωρίσεις πριν «κατασταλάξεις»;
Μπορεί η θεωρία των πιθανοτήτων να μας βοηθήσει να βρούμε τον κατάλληλο ερωτικό σύντροφο;
Όλοι ψάχνουμε τον έρωτα της ζωής μας ή έστω έναν άνθρωπο για τον οποίο μπορούμε να πούμε «με αυτόν θα ήθελα να περάσω τη ζωή μου, ή να κάνω οικογένεια». Πολύ συχνά όμως αναρωτιόμαστε πόσους ανθρώπους πρέπει να γνωρίσουμε πριν καταλάβουμε ποιος είναι τελικά ο κατάλληλος; Υπάρχει άραγε μαθηματικός τρόπος να το υπολογίσουμε; Σύμφωνα με τη θεωρία των πιθανοτήτων, η απάντηση είναι ναι. Ονομάζεται κανόνας του 37% και προέρχεται από ένα μαθηματικό πρόβλημα γνωστό ως το “πρόβλημα της βέλτιστης διακοπής” (optimal stopping problem). Μπορεί να ακούγεται σαν κάτι που αφορά μαθηματικούς ή επενδυτές, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και στα ερωτικά μας ραντεβού.
Η επιστήμη πίσω από τον κανόνα
Η βασική ερώτηση που προσπαθεί να απαντήσει το «πρόβλημα της βέλτιστης διακοπής» είναι απλή: Όταν έχεις πολλές επιλογές που παρουσιάζονται διαδοχικά, όπως ανθρώπους, σπίτια ή υποψηφίους για μια δουλειά, πόσο καιρό πρέπει να ψάχνεις πριν αποφασίσεις;
Ας φανταστούμε ότι έχουμε λοιπόν, 100 υποψήφιους για μια θέση. Πρέπει να αποφασίσουμε αμέσως μετά από κάθε συνέντευξη αν θα τους προσλάβουμε ή όχι; Μπορούμε να επιστρέψουμε σε κάποιον που απορρίψαμε; Ποια είναι η καλύτερη στρατηγική; Οι μαθηματικοί κατέληξαν ότι το ιδανικό είναι να απορρίψουμε τους πρώτους (δηλαδή το 37% των υποψηφίων) και να τους χρησιμοποιήσουμε για να αποκτήσουμε μια εικόνα του τι υπάρχει εκεί έξω. Στη συνέχεια, μπορούμε να επιλέξουμε τον πρώτο που είναι καλύτερος από όλους όσους είδαμε μέχρι τότε. Αυτό το ποσοστό, 37%, προκύπτει από τον μαθηματικό αριθμό 1/e (περίπου 0,37) και αντιπροσωπεύει το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στην εξερεύνηση και στην απόφαση. Πώς μεταφράζεται όμως αυτό στον έρωτα;
Διάβασε περισσότερα στο Newmoney.gr
Η επιστήμη πίσω από τον κανόνα
Η βασική ερώτηση που προσπαθεί να απαντήσει το «πρόβλημα της βέλτιστης διακοπής» είναι απλή: Όταν έχεις πολλές επιλογές που παρουσιάζονται διαδοχικά, όπως ανθρώπους, σπίτια ή υποψηφίους για μια δουλειά, πόσο καιρό πρέπει να ψάχνεις πριν αποφασίσεις;
Ας φανταστούμε ότι έχουμε λοιπόν, 100 υποψήφιους για μια θέση. Πρέπει να αποφασίσουμε αμέσως μετά από κάθε συνέντευξη αν θα τους προσλάβουμε ή όχι; Μπορούμε να επιστρέψουμε σε κάποιον που απορρίψαμε; Ποια είναι η καλύτερη στρατηγική; Οι μαθηματικοί κατέληξαν ότι το ιδανικό είναι να απορρίψουμε τους πρώτους (δηλαδή το 37% των υποψηφίων) και να τους χρησιμοποιήσουμε για να αποκτήσουμε μια εικόνα του τι υπάρχει εκεί έξω. Στη συνέχεια, μπορούμε να επιλέξουμε τον πρώτο που είναι καλύτερος από όλους όσους είδαμε μέχρι τότε. Αυτό το ποσοστό, 37%, προκύπτει από τον μαθηματικό αριθμό 1/e (περίπου 0,37) και αντιπροσωπεύει το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στην εξερεύνηση και στην απόφαση. Πώς μεταφράζεται όμως αυτό στον έρωτα;
Διάβασε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα