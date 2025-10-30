Ο Προκοπίου για το κινεζικό θαύμα

Εντύπωση προκάλεσε η παρέμβαση του Γιώργου Προκοπίου στο συνέδριο της Capital Link στη Σαγκάη, όπου αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην ανάπτυξη της Κίνας.Ο Έλληνας εφοπλιστής, με παρουσία στη χώρα επί 35 χρόνια, μίλησε για «θαύμα» που έγινε μπροστά στα μάτια του, σημειώνοντας ότι μέσα σε μία γενιά, 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν από τη φτώχεια και πέρασαν στη μεσαία και ανώτερη τάξη — «κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο», όπως είπε χαρακτηριστικά.Η τοποθέτηση σχολιάστηκε θετικά από τους Κινέζους αξιωματούχους που παρακολούθησαν τη συνεδρία, καθώς και από εκπροσώπους κινεζικών ναυπηγείων, με τα οποία ο όμιλος Προκοπίου διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις.Στο παρασκήνιο του συνεδρίου, πολλοί σημείωναν ότι η αναφορά του δεν ήταν τυχαία, αλλά μια διακριτική υπενθύμιση της διαχρονικής σύνδεσης της ελληνικής ναυτιλίας με την κινεζική βιομηχανική άνοδο — μια σχέση που, όπως φαίνεται, ο Προκοπίου εξακολουθεί να θεωρεί στρατηγική.