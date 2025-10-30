Επέστρεψαν οι πωλητές στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Υποχώρησε στις 2.000 μονάδες
Ισχυρές ρευστοποιήσεις μετά το χθεσινό ράλι - Πολύ κοντά στο να μπει «φρένο» στο σερί των 11 ανοδικών μηνών - Νέα ρεκόρ για ΔΕΗ και Cenergy
Στο κόκκινο έκλεισε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, «σβήνοντας» εξ ολοκλήρου τα κέρδη που αποκόμισε στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Οι πωλητές επικράτησαν και ελάχιστες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης απέδρασαν με θετικό πρόσημο, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να οπισθοχωρήσει ξανά στην κρίσιμη «ζώνη» των 2.000 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/10), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 20,26 μονάδες ή -1% και έκλεισε στις 2.005,20 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.002,46 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.030,26 μονάδες. Πλέον απομένει μόλις μία συνεδρίαση για να ολοκληρωθεί ο Οκτώβριος, με τις απώλειες εντός του μήνα να διαμορφώνονται σε -1,43%, βάζοντας έτσι «φρένο» σε ένα σερί 11 ανοδικών μηνών. Σε +36,44% ανέρχεται η απόδοση φέτος.
Ισχυρή πτώση σημείωσαν οι περισσότερες τράπεζες, ενώ πιέσεις δέχθηκε η Quest μετά την απόφαση της GLS να μην ενεργοποιήσει το call option για το 80% της ACS (είχε αποκτήσει πέρυσι το 20%). Από την άλλη πλευρά, νέες κορυφές κατέκτησαν η ΔΕΗ (ρεκόρ 16ετίας – Νοέμβριος 2009) και η Cenergy (ιστορικό υψηλό), με μικρά κέρδη, κλείνοντας κοντά στα 15,1 ευρώ και τα 14,4 ευρώ, αντίστοιχα.
Δύο εκ των τριών εισηγμένων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ύδρευσης αντέδρασαν ανοδικά στον απόηχο των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Η ΕΥΔΑΠ διόρθωσε έπειτα από 7 συνεδριάσεις. Αντίθετα, η ΕΥΑΘ έκανε ράλι σχεδόν +3% και η Unibios κινήθηκε υψηλότερα κατά +4% σε επίπεδα που έχει να δει από τον Φεβρουάριο του 2012 (κοντά στα 3,2 ευρώ). «Άλμα» άνω του +4% κατέγραψε η Elinoil πέριξ των 2,5 ευρώ, μετά τη διακίνηση μεγάλου πακέτου που αφορούσε το 3,76% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, άλλαξαν χέρια 896.900 τεμάχια έναντι 3 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική αξία του πακέτου να αγγίζει τα 2,69 εκατ. ευρώ.
Σε αποτελέσματα και κεντρικές τράπεζες η προσοχή
Στο εσωτερικό η προσοχή είναι στραμμένη στα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου των εισηγμένων. Στο εξωτερικό οι επενδυτές «ζυγίζουν» τη νέα μείωση επιτοκίων της Fed, τις επακόλουθες δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ καθώς και τη στάση αναμονής από την ΕΚΤ, που κράτησε αμετάβλητα επιτόκια.
Τα αποτελέσματα 9μήνου ανακοίνωσαν σήμερα ο ΟΛΠ και η Παπουτσάνης πριν την έναρξη των συναλλαγών, ενώ ακολουθεί η Eurobank μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Το πρωί της Παρασκευής (31/10) σειρά έχει η Τράπεζα Πειραιώς. Όσο για την ερχόμενη εβδομάδα, στις 3/11 ανακοινώνει τις οικονομικές του επιδόσεις ο ΔΑΑ, στις 6/11 η Εθνική Τράπεζα, η Metlen και η Titan και στις 7/11 η Alpha Bank. Μετά σειρά έχουν στις 11/11 η Τράπεζα Κύπρου και η Optima bank και στις 13/11 ο ΟΤΕ και η HELLENiQ ENERGY.
Πέρα από την Eurobank και την Πειραιώς, που ανακοινώνουν αποτελέσματα σήμερα και αύριο, η προσοχή είναι στραμμένη στην Alpha Bank μετά το «πράσινο φως» που άναψε ο SSM για την αύξηση της συμμετοχής της UniCredit σε 29,55%, από 26% στο τέλος Αυγούστου. Στο επίκεντρο και η Quest μετά την απόφαση της γερμανικής General Logistics Systems να μην ασκήσει φέτος το call option για το υπόλοιπο 80% της ACS. Με βάση την αρχική συμφωνία, η GLS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού (80%) της ACS στις 30 Οκτωβρίου 2026, έναντι ελάχιστης τιμής 296 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στον MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνονται οι εξής 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ και Jumbo. Για τις 7 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Scope («BBB» με σταθερό outlook), ενώ στις 14 Νοεμβρίου η Fitch («BBB-» με θετικό outlook) κλείνει τον φετινό κύκλο των αξιολογήσεων.
Πέφτει ο ρυθμός στις διεθνείς αγορές μετά τα ρεκόρ
Χαμήλωσε ταχύτητα η Wall Street, καθώς οι διαφωνίες στη Fed για την πορεία των επιτοκίων προκάλεσαν σύγχυση στην επενδυτική κοινότητα. Οι βασικοί δείκτες περιόρισαν τα κέρδη τους, διορθώνοντας μετά τα ιστορικά ρεκόρ τους, παρά τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 3,75% με 4%. Επιπλέον, ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με τα επόμενα βήματα. Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,8%, ενώ αντίθετα ο S&P 500 υποχωρεί κατά -0,2% και ο Nasdaq χάνει -0,9%.
Σε πτωτικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά την ετυμηγορία της ΕΚΤ για τη νομισματική της πολιτική. Το επιτόκιο καταθέσεων έμεινε σταθερό στο 2% για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Παράλληλα, οι αγορές σταθμίζουν την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,2% στις 574 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 χάνει -0,1% διορθώνοντας από το ιστορικό υψηλό του. Ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά -0,6%, ενώ αντίθετα ο γερμανικός DAX κερδίζει +0,1%.
