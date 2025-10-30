Τα νέα δεδομένα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
Τα νέα δεδομένα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
O Βασίλης Πρασσάς, Γενικός Διευθυντής Epsilon HR & Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων, μιλάει για τις αλλαγές που φέρνει στον εργασιακό βίο νέων κλάδων η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
Καταρχήν για τους νέους κλάδους στους οποίους επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας από 3 Νοεμβρίου 2025. «Οι κλάδοι που εντάσσονται είναι οι εξής: παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, χονδρικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό. Η ψηφιακή κάρτα εφαρμόζεται μόνο για εργαζόμενους με φυσική παρουσία (συμπεριλαμβανομένου και του δανειζόμενου προσωπικού). Άρα, για κάποιον που ξεκινά ή/και ολοκληρώνει την εργασία του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, όπου και εργάζεται, ισχύει κανονικά η κάρτα εργασίας».
Όπως μας ενημερώνει ο ίδιος, η μη σήμανση της κάρτας εργασίας είναι δικαιολογημένη για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ενώ, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων που δεν εντάσσονται στη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Αυτοί είναι:
Δεν εντάσσονται στον Μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας:
Τι ισχύει, όμως, με την Κάρτα Εργασίας εάν απαιτείται χρόνος προετοιμασίας για τους εργαζόμενους πριν την ανάληψη υπηρεσίας και μετά τη λήξη της;
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Όπως μας ενημερώνει ο ίδιος, η μη σήμανση της κάρτας εργασίας είναι δικαιολογημένη για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Εργαζόμενοι με τηλεργασία
- Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων με μη σταθερό τόπο παροχής εργασίας, ο οποίος μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στην ημέρα (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, τεχνικοί, οδηγοί, εργαζόμενοι που επισκέπτονται τους πελάτες του εργοδότη τους, ιατρικοί επισκέπτες, κ.λπ.).
- Διευθυντικά Στελέχη
Ενώ, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων που δεν εντάσσονται στη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Αυτοί είναι:
Δεν εντάσσονται στον Μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας:
- Οι εργάτες γης, οι αλιεργάτες
- Οι εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα
- Οι δικηγόροι που αμείβονται με πάγια αντιμισθία
- Τα Μέλη Δ.Σ. των Α.Ε.
- Οι συμβάσεις μαθητείας/πρακτικής άσκησης
- Οι αμειβόμενοι με Δ.Π.Υ. (μπλοκάκι)
- Τα Μέλη/Εταίροι των εταιριών Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.
- Οι αμειβόμενοι με Π.Π.Υ. (Τίτλοι Κτήσης)
Τι ισχύει, όμως, με την Κάρτα Εργασίας εάν απαιτείται χρόνος προετοιμασίας για τους εργαζόμενους πριν την ανάληψη υπηρεσίας και μετά τη λήξη της;
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα