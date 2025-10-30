Στην τελική φάση αδειοδοτήσεων τα δύο projects του ομίλου Κόκκαλη σε Κουφονήσια – Μύκονο

Τα έργα «τρέχει» η θυγατρική Intradevelopment, η οποία έχει ενισχυμένο ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με το real estate του ομίλου Intracom Holdings