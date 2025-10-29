Fed: Δεύτερη σερί μείωση στα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης



Δίχως ομοφωνία

Το σκεπτικό

Τις εκτιμήσεις αναλυτών και traders επιβεβαίωσε η Federal Reserve προχωρώντας στη δεύτερη μετριοπαθή περικοπή των αμερικανικών επιτοκίων για τη φετινή χρονιά. Επίσης, το συμβούλιο αποφάσισε να δώσει τέλος στην ποσοτική σύσφιγξη από την 1η Δεκεμβρίου.Συγκεκριμένα, η FOMC ενέκρινε μείωση κατά 25 μονάδες βάσης με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των επιτοκίων στο εύρος του 3,75% με 4%, ήτοι στο χαμηλότερο επίπεδο τους από τα τέλη του 2022.Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας εν μέσω ενδείξεων επιβράδυνσης κυρίως της αγοράς εργασίας, παρά και την ανθεκτικότητα που παρουσιάζει ο πληθωρισμός τους τελευταίους μήνες, παραμένοντας σταθερά πάνω από το όριο του 2%.Θυμίζουμε πως η πρώτη μείωση για φέτος είχε αποφασιστεί τον Σεπτέμβριο μετά από μια παρατεταμένη περίοδο παύσης, από τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς το συμβούλιο είχε επιλέξει να τηρήσει στάση αναμονής περιμένοντας να διαπιστώσει τις επιπτώσεις των πολιτικών Τραμπ στην οικονομία και τον πληθωρισμό.Τελικά οι ελεγχόμενες πιέσεις στις τιμές σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση της απασχόλησης ώθησαν την FOMC να επανεκκινήσει τη νομισματική χαλάρωση, όμως με τους αξιωματούχους της να επιμένουν στην τήρηση προσεκτικής στάσης δεδομένου πως δεν είναι βέβαιοι ότι ο αντίκτυπος των δασμών στον πληθωρισμός έχει φανεί πλήρως.Εξάλλου, το τελευταίο dot-plot είχε κάνει λόγο για δύο περικοπές μέχρι τα τέλη της χρονιάς, με την πρώτη να υλοποιείται σήμερα.Η απόφαση ελήφθη δίχως ομοφωνία, με ψήφους 10 υπέρ και 2 κατά.Ο διοικητής Στίβεν Μιράν διαφώνησε, ζητώντας -όπως και στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου- μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ αντιθέτως ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Τζέφρι Σμιντ, ψήφισε κατά, θεωρώντας ότι δεν θα έπρεπε να υπάρξει καθόλου μείωση.Η Fed αναγνώρισε τις πρωτοφανείς συνθήκες αβεβαιότητας, καθώς λόγω του παρατεταμένου shutdown των ομοσπονδιακών υπηρεσιών δεν υπάρχουν διαθέσιμα τακτικά οικονομικά στοιχεία, πέραν του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), που ανακοινώθηκε εκτάκτως την περασμένη Παρασκευή.Στην ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση, η FOMC ανέφερε ότι «οι διαθέσιμοι δείκτες δείχνουν πως η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με μέτριο ρυθμό. Οι προσλήψεις έχουν επιβραδυνθεί και η ανεργία έχει αυξηθεί ελαφρώς, αν και παραμένει χαμηλή».Παράλληλα, τόνισε ότι «ο πληθωρισμός έχει ενισχυθεί σε σχέση με τις αρχές του έτους και παραμένει ελαφρώς αυξημένος».Η διατύπωση αυτή διαφοροποιείται από τη δήλωση του Σεπτεμβρίου, όταν η Fed έκανε λόγο για «επιβράδυνση» της δραστηριότητας. Το νέο ανακοινωθέν υπογραμμίζει αυξημένους κινδύνους για την απασχόληση, καθώς, αν και οι απολύσεις παραμένουν περιορισμένες, η δυναμική των προσλήψεων έχει εξασθενήσει.