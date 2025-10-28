Οι Ελληνες του Λουξεμβούργου – Η κοινότητα που αναπτύσσεται ραγδαία

Το Λουξεμβούργο είναι η χώρα όπου η ζωή κυλά αργά, οι άνθρωποι μιλούν χαμηλόφωνα. Τρεις Έλληνες εξηγούν γιατί το επέλεξαν και γιατί η ηρεμία εκεί είναι τρόπος ζωής