Οι Ελληνες του Λουξεμβούργου – Η κοινότητα που αναπτύσσεται ραγδαία
Οι Ελληνες του Λουξεμβούργου – Η κοινότητα που αναπτύσσεται ραγδαία
Το Λουξεμβούργο είναι η χώρα όπου η ζωή κυλά αργά, οι άνθρωποι μιλούν χαμηλόφωνα. Τρεις Έλληνες εξηγούν γιατί το επέλεξαν και γιατί η ηρεμία εκεί είναι τρόπος ζωής
Το Λουξεμβούργο είναι μια πόλη σχεδιασμένη για να αναπνέει. Εκεί, όλα λειτουργούν με σιωπηλή συνέπεια, οι ρυθμοί, οι άνθρωποι, τα τραμ, ακόμη και ο αέρας. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι δωρεάν, τα πάντα είναι καθαρά και οργανωμένα και οι ρυθμοί ζωής διατηρούν μια σπάνια ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την ηρεμία.
Γι’ αυτό και πολλοί Έλληνες βρίσκουν στο Λουξεμβούργο κάτι που στην πατρίδα μοιάζει σπάνιο. Μια κανονικότητα που δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για μια χώρα που δεν υπόσχεται θαύματα, αλλά τα κάνει να μοιάζουν καθημερινά. Εκεί η οργάνωση δεν είναι αποτέλεσμα αυστηρότητας αλλά σεβασμού και η καθαριότητα δεν είναι κανόνας αλλά κουλτούρα. Το ίδιο απόγευμα μπορείς να κάνεις στάση σε ένα από τα αγαπημένα καφέ της πόλης στο Golden Bean – The Coffee Experience για εξειδικευμένο καφέ και cheesecake, ή στο Kaale Kaffi με vintage διακόσμηση και αίσθηση που θυμίζει σπιτική θαλπωρή. Αν η παρέα προχωρήσει για δείπνο, ένα wine-bar όπως το Vins Fins στο Grund προσφέρει εκλεκτά βιολογικά κρασιά και χαλαρή ατμόσφαιρα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Γι’ αυτό και πολλοί Έλληνες βρίσκουν στο Λουξεμβούργο κάτι που στην πατρίδα μοιάζει σπάνιο. Μια κανονικότητα που δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για μια χώρα που δεν υπόσχεται θαύματα, αλλά τα κάνει να μοιάζουν καθημερινά. Εκεί η οργάνωση δεν είναι αποτέλεσμα αυστηρότητας αλλά σεβασμού και η καθαριότητα δεν είναι κανόνας αλλά κουλτούρα. Το ίδιο απόγευμα μπορείς να κάνεις στάση σε ένα από τα αγαπημένα καφέ της πόλης στο Golden Bean – The Coffee Experience για εξειδικευμένο καφέ και cheesecake, ή στο Kaale Kaffi με vintage διακόσμηση και αίσθηση που θυμίζει σπιτική θαλπωρή. Αν η παρέα προχωρήσει για δείπνο, ένα wine-bar όπως το Vins Fins στο Grund προσφέρει εκλεκτά βιολογικά κρασιά και χαλαρή ατμόσφαιρα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα