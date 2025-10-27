Πιερρακάκης: Η Ελλάδα σήμερα είναι πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη
«Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παγκόσμιο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον» δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενόψει ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη
«Τη στιγμή που το δημόσιο χρέος αυξάνεται σε πολλές χώρες, η Ελλάδα σήμερα δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης», τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενόψει ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη. «Η δομή του χρέους μας είναι μακροπρόθεσμη, με σταθερό επιτόκιο και σωστή διαχείριση. Το μειώνουμε σταθερά μέσα από την ανάπτυξη. Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παγκόσμιο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον».
«Η Ελλάδα έχει επιτύχει μία από τις θεαματικότερες μειώσεις δημοσίου χρέους», είπε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι η αναλογία δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 137,6% το 2026. «Αυτό το πετύχαμε όχι μέσω λιτότητας, αλλά με σύνεση, ανάπτυξη και υπεύθυνη διακυβέρνηση», υπογράμμισε ο Υπουργός, διευκρινίζοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομικής πολιτικής.
«Όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν αναβαθμίσει τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα, γεγονός που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα των αγορών», δήλωσε ο Υπουργός.
