Πιερρακάκης: Η Ελλάδα σήμερα είναι πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη

«Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παγκόσμιο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον» δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενόψει ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη