Χρηματιστήριο Αθηνών: Απειλούνται ξανά οι 2.000 μονάδες
Νέες απώλειες στο ΧΑ παρά το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λόγω ΗΠΑ-Κίνας και Fed - Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα εταιρικά αποτελέσματα
Δυσκολεύεται να ανακάμψει το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο συνεχίζει σε πτωτική τροχιά για δεύτερη διαδοχική μέρα, παρά την αρχική επικράτηση των αγοραστών. Η Αθήνα δεν ακολουθεί τη θετική τάση των διεθνών αγορών, χάρη στην αισιοδοξία που επικρατεί για το εμπορικό deal ΗΠΑ-Κίνας και την επερχόμενη μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve. Σταδιακά το ενδιαφέρον θα στραφεί στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων, με τις τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (27/10), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,52% και διαπραγματεύεται στις 2.000,93 μονάδες. Σε περίπου 26 μονάδες καθορίζεται το εύρος του ΓΔ, με χαμηλό ημέρας τις 1.999,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.025,28 μονάδες. Σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη, λόγω της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου.
Οι τράπεζες, αν και αρχικά λειτουργούσαν ως «μοχλός» ανόδου, πλέον ασκούν τις ισχυρότερες πιέσεις στο ταμπλό, με την Alpha Bank να χάνει πάνω από -2% και τις Eurobank-Πειραιώς πάνω από -1%. Διαφοροποιείται η ΔΕΗ με κέρδη +1% και κινείται σε επίπεδα άνω των 14,8 ευρώ, «φλερτάροντας» με κορυφές που έχει να δει εδώ και 16 χρόνια.
Απότομο «φρένο» έβαλε η Λεωφόρος Αθηνών στο 4ήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε, με την ισχυρή πτώση στη συνεδρίαση της Παρασκευής να «ροκανίζει» τα εβδομαδιαία κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν σε +1,2%. Οι απώλειες του Οκτωβρίου ξεπερνούν το -1%, με άλλες τρεις συνεδριάσεις -χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η σημερινή- να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Υπενθυμίζεται ότι το ΧΑ προέρχεται από 11 συνεχόμενες μηνιαίες ανόδους, με τη φετινή απόδοση να αγγίζει το +36,8%.
