Ο επιχειρηματίας «φάντασμα» που έβγαζε 30 εκατ. δολάρια την ημέρα (pics)
Ο κρυπτο-μεγιστάνας που του κατέσχεσαν 14 δισ. ευρώ, οι κατηγορίες για το μεγαλύτερο εγκληματικό δίκτυο στην ιστορία, η αυτοκρατορία ακινήτων, τα γιοτ, τα τζετ και ο Πικάσο
Τριάντα εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Τόσα έβγαζε στο… ρελαντί, σύμφωνα με τις αμερικανικές και τις βρετανικές αρχές, η Prince Group του Κινεζοκαμποτζιανού μεγιστάνα Τσεν Ζι. Ο Ζι, μόλις στα 37 του χρόνια, έχει αλλάξει μια… χούφτα υπηκοότητες, κρατώντας την κυπριακή, έχει γίνει ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του πλανήτη και, σήμερα, είναι ο πρωταγωνιστής της μεγαλύτερης κατάσχεσης κρυπτονομισμάτων (127.271 bitcoin, αξίας άνω των 90.000 δολαρίων έκαστο) στην ιστορία. Δεκατέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια είναι η αξία των κατασχεθέντων με την κατηγορία ότι διευθύνει εγκληματικό δίκτυο, κατηγορία για την οποία αν καταδικαστεί, θα φυλακιστεί για 40 χρόνια.
