Ο Μάνος, ο Νιόνιος και η Αριστερά, ο Νικόλας ο γουρλής αλά Μπολονέζ, ο Αλέξης και ο «κιτρινομούρης», οι Τσέχοι μπήκαν στην Τράπεζα Χανίων, ο καυγάς στο Λαύριο

Θα ξεκινήσω σήμερα με ένα σχόλιο από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Το 2009 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία ένα άρθρο του Βασίλη Βασιλικού, ο οποίος έλεγε ότι κάποτε, το 1955, ρώτησε τον Μάνο Χατζιδάκι γιατί είναι Δεξιός. Και εκείνος του απάντησε: «Γιατί οι Δεξιοί τουλάχιστον δέχονται να μην είσαι μαζί τους». Δεν ξέρω καν αν αυτό είναι αλήθεια -αν δηλαδή το είπε ή όχι ο Χατζιδάκις- και φυσικά μάλλον δεν είναι και λόγος ιδεολογικής τοποθέτησης. Αλλά, αλήθεια, πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η απουσία της Αριστεράς από τον ύστατο χαιρετισμό σε έναν καλλιτέχνη που, αν μη τι άλλο, δεν υπάρχει πενηντάρης και πάνω που να μην τον αγάπησε και να μην τον τραγούδησε, κυρίως τις πρώτες επαναστατικές περιόδους της Μεταπολίτευσης; Πόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν μείνει ακόμα στη ζωή; Ίσως άλλος ένας, ο Ξαρχάκος - ζωή να ’χει ο άνθρωπος. Για να μην το παιδεύουμε τώρα, γιατί θεωρώ ότι όλοι εδώ μέσα καταλαβαινόμαστε, αναρωτιέται κανείς, η Αριστερά ζητάει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων ακόμα και για να πάει στην κηδεία ενός μεγάλου καλλιτέχνη; Και αυτό γιατί ο Σαββόπουλος… έγινε Δεξιός στα γεράματα, όσο Δεξιός έγινε και ο Μίκης Θεοδωράκης, που ήταν το κεντρικό πρόσωπο στη συγκέντρωση για τη Μακεδονία στο Σύνταγμα; Όσο για τον Ανδρουλάκη, που αντί της κηδείας προτίμησε να πάει στην Μπολόνια να δει τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ (ο γουρλής - χάσανε με 17 πόντους!), δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα συζήτησης ή σχολιασμού. Απλά, ό,τι κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι case study λανθασμένου πολιτικού χειρισμού. Τώρα, για τις απόψεις του διευθυντή του γραφείου του (Παπαβασιλείου), οι οποίες σε συγκεκριμένα θέματα ήταν υπέρ κινήσεων της σημερινής κυβέρνησης, δεν θεωρώ προσωπικά ότι είναι «εγκληματικές» και, σε ένα κανονικό πολιτικό περιβάλλον, λόγος παραίτησης ή αποπομπής. Αλλά, βέβαια, όταν ο ίδιος ο αρχηγός Νίκος δεν έχει βρει να πει μια καλή κουβέντα έξι χρόνια για την κυβέρνηση, λογικό είναι να μην μπορεί να σταθεί πολιτικά ο διευθυντής του, που… είδε και κάτι σωστό. Γενικώς, πάντως, η Αντιπολίτευση -αλλά ακόμα και ο πρόσφατος χειρισμός του Δένδια στο θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη, που «προβάλλεται» ως εν κινήσει εναλλακτική εντός ΝΔ- δύσκολα πείθουν για τη σοβαρότητά τους.H σιωπή για Βορίδη-Μου έκανε εντύπωση ότι στην περίπτωση της επίθεσης στον Βορίδη και στην οικογένειά του, ενώ έτρωγε σε μαγαζί το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο, μόνο το ΠΑΣΟΚ βγήκε για να πει μια κουβέντα καταδίκης και βεβαίως και αρκετά κορυφαία στελέχη του. Τα άλλα κόμματα της Αριστεράς και της Δεξιάς τίποτα, ούτε κουβέντα επισήμως. Ούτε ένα του στυλ «καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται».Το Πεντάγωνο και οι πρώην-Στη μεγάλη εκδήλωση που οργανώνει το βράδυ της Τετάρτης ο Δένδιας, για την παρουσίαση της νέας όψης του Πενταγώνου δια χειρός Βαρώτσου, αναμένεται να είναι η παρούσα η όλη ΝΔ. Σας το έχω γράψει από μέρες ότι θα είναι και ο Μητσοτάκης, ο οποίος πλέον θα μπαίνει στην εικόνα σε ό,τι καλό γίνεται. Η παρουσία Μητσοτάκη λοιπόν φαίνεται ότι άλλαξε τη γνώμη του Σαμαρά, ο οποίος ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί, ενώ μένει να φανεί τι θα πράξει και ο Καραμανλής, που όμως μπορεί να ακολουθήσει τον δρόμο του άλλου πρώην. Να σας θυμίσω ότι σε αντίστοιχη εκδήλωση στο Πεντάγωνο τον περασμένο Μάρτιο, όπου δεν είχε πάει ο Μητσοτάκης, είχαν πάει Καραμανλής-Σαμαράς, οπότε καταλαβαίνετε…Γεραπετρίτης-Μιας και είπα για το Πεντάγωνο, να σας διηγηθώ και ένα ανέκδοτο. Με δεδομένο το πόσο ανύπαρκτες είναι οι σχέσεις Γεραπετρίτη-Δένδια, προκάλεσε αίσθηση η εμφάνιση του ΥΠΕΞ στο Πεντάγωνο στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Πολλοί που τον είδαν, κοινώς έπαθαν πλάκα. Βέβαια, ο Γεραπετρίτης είχε πάει εκεί προκειμένου να συμμετάσχει σε μια υψηλής διαβάθμισης τηλεδιάσκεψη, από μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα όπου υπάρχει στο Πεντάγωνο.Οι εκτιμήσεις Σαμαρά-Καρυστιανού-Ως προς τα υπό διαμόρφωση κόμματα, να σας πω ότι, κλείνοντας τον κύκλο του πένθους, ο Σαμαράς έχει συστηματοποιήσει τις επαφές του και θεωρείται πολύ πιθανό τις επόμενες εβδομάδες να κάνει κάποια πολιτική παρέμβαση. Όσοι του μιλούν μένουν με την εντύπωση ότι το νέο του κόμμα είναι στα σκαριά, ενώ μου μεταφέρουν και την ανάλυση που έκανε ένας στενός του συνεργάτης. Βάσει των δημοσκοπήσεων και των ψήφων που έχασε η ΝΔ από τις εκλογές του 2023 ως τις ευρωεκλογές του 2024, λέει ο συνεργάτης, ότι το κόμμα Σαμαρά έχει ακόμα και δυναμική δεύτερου κόμματος - και μετά, ποιος ξέρει. Αυτά εγώ τα ακούω και σας τα μεταφέρω χωρίς κρίσεις, γιατί νομίζω ότι «έτσι είναι αν έτσι νομίζετε», αλά Πιραντέλο. Όσο για την Καρυστιανού και τους συνεργάτες της, το ψάχνει το πράγμα, αλλά μου λένε ότι την ενδιαφέρει και αυτήν ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν αρκείται δηλαδή σε μια απλή καταγραφή, π.χ. του 10%, όσο καλό αποτέλεσμα κι αν είναι αυτό για ένα νεοπαγές κόμμα. Λέμε τώρα διάφορα εδώ, μην τα δένετε.700 σελίδες πόνημα…-Τώρα πάμε λίγο στα συριζοτσιπρικά, όπου μαθαίνω ότι ο αρχηγός μας Αλέξης, σε λιγότερο από μήνα, έως τις 20 Νοεμβρίου, θα παρουσιάσει το «πόνημά» του, περίπου 600-700 σελίδες. Πραγματικά δεν ξέρω πολλούς που διαβάζουν σήμερα ένα βιβλίο 700 σελίδων, αλλά μου λέει η πηγή μου ότι «πρώτα πρέπει να το διαβάσουν διάφοροι σύντροφοι και μετά να σπεύσουν να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο εγχείρημα Τσίπρα». Άσε που δεν τους θέλει κιόλας τους περισσότερους, απ’ ό,τι καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί, γιατί του χαλάνε τη μανέστρα, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν τον χάλασε η δήλωση αυτοδιάλυσης του Φάμελλου.Ο κιτρινομούρης…