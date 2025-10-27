Ο Μάνος, ο Νιόνιος και η Αριστερά, ο Νικόλας ο γουρλής αλά Μπολονέζ, ο Αλέξης και ο «κιτρινομούρης», οι Τσέχοι μπήκαν στην Τράπεζα Χανίων, ο καυγάς στο Λαύριο
Ο Μάνος, ο Νιόνιος και η Αριστερά, ο Νικόλας ο γουρλής αλά Μπολονέζ, ο Αλέξης και ο «κιτρινομούρης», οι Τσέχοι μπήκαν στην Τράπεζα Χανίων, ο καυγάς στο Λαύριο
Χαίρετε, χρόνια πολλά για αύριο, για την εθνική εορτή. Ωραίο τετραήμερο με καταπληκτικό καιρό για την εποχή, σε μια σχεδόν άδεια Αθήνα
Θα ξεκινήσω σήμερα με ένα σχόλιο από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Το 2009 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία ένα άρθρο του Βασίλη Βασιλικού, ο οποίος έλεγε ότι κάποτε, το 1955, ρώτησε τον Μάνο Χατζιδάκι γιατί είναι Δεξιός. Και εκείνος του απάντησε: «Γιατί οι Δεξιοί τουλάχιστον δέχονται να μην είσαι μαζί τους». Δεν ξέρω καν αν αυτό είναι αλήθεια -αν δηλαδή το είπε ή όχι ο Χατζιδάκις- και φυσικά μάλλον δεν είναι και λόγος ιδεολογικής τοποθέτησης. Αλλά, αλήθεια, πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η απουσία της Αριστεράς από τον ύστατο χαιρετισμό σε έναν καλλιτέχνη που, αν μη τι άλλο, δεν υπάρχει πενηντάρης και πάνω που να μην τον αγάπησε και να μην τον τραγούδησε, κυρίως τις πρώτες επαναστατικές περιόδους της Μεταπολίτευσης; Πόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν μείνει ακόμα στη ζωή; Ίσως άλλος ένας, ο Ξαρχάκος - ζωή να ’χει ο άνθρωπος. Για να μην το παιδεύουμε τώρα, γιατί θεωρώ ότι όλοι εδώ μέσα καταλαβαινόμαστε, αναρωτιέται κανείς, η Αριστερά ζητάει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων ακόμα και για να πάει στην κηδεία ενός μεγάλου καλλιτέχνη; Και αυτό γιατί ο Σαββόπουλος… έγινε Δεξιός στα γεράματα, όσο Δεξιός έγινε και ο Μίκης Θεοδωράκης, που ήταν το κεντρικό πρόσωπο στη συγκέντρωση για τη Μακεδονία στο Σύνταγμα; Όσο για τον Ανδρουλάκη, που αντί της κηδείας προτίμησε να πάει στην Μπολόνια να δει τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ (ο γουρλής - χάσανε με 17 πόντους!), δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα συζήτησης ή σχολιασμού. Απλά, ό,τι κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι case study λανθασμένου πολιτικού χειρισμού. Τώρα, για τις απόψεις του διευθυντή του γραφείου του (Παπαβασιλείου), οι οποίες σε συγκεκριμένα θέματα ήταν υπέρ κινήσεων της σημερινής κυβέρνησης, δεν θεωρώ προσωπικά ότι είναι «εγκληματικές» και, σε ένα κανονικό πολιτικό περιβάλλον, λόγος παραίτησης ή αποπομπής. Αλλά, βέβαια, όταν ο ίδιος ο αρχηγός Νίκος δεν έχει βρει να πει μια καλή κουβέντα έξι χρόνια για την κυβέρνηση, λογικό είναι να μην μπορεί να σταθεί πολιτικά ο διευθυντής του, που… είδε και κάτι σωστό. Γενικώς, πάντως, η Αντιπολίτευση -αλλά ακόμα και ο πρόσφατος χειρισμός του Δένδια στο θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη, που «προβάλλεται» ως εν κινήσει εναλλακτική εντός ΝΔ- δύσκολα πείθουν για τη σοβαρότητά τους.
H σιωπή για Βορίδη
-Μου έκανε εντύπωση ότι στην περίπτωση της επίθεσης στον Βορίδη και στην οικογένειά του, ενώ έτρωγε σε μαγαζί το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο, μόνο το ΠΑΣΟΚ βγήκε για να πει μια κουβέντα καταδίκης και βεβαίως και αρκετά κορυφαία στελέχη του. Τα άλλα κόμματα της Αριστεράς και της Δεξιάς τίποτα, ούτε κουβέντα επισήμως. Ούτε ένα του στυλ «καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται».
Το Πεντάγωνο και οι πρώην
-Στη μεγάλη εκδήλωση που οργανώνει το βράδυ της Τετάρτης ο Δένδιας, για την παρουσίαση της νέας όψης του Πενταγώνου δια χειρός Βαρώτσου, αναμένεται να είναι η παρούσα η όλη ΝΔ. Σας το έχω γράψει από μέρες ότι θα είναι και ο Μητσοτάκης, ο οποίος πλέον θα μπαίνει στην εικόνα σε ό,τι καλό γίνεται. Η παρουσία Μητσοτάκη λοιπόν φαίνεται ότι άλλαξε τη γνώμη του Σαμαρά, ο οποίος ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί, ενώ μένει να φανεί τι θα πράξει και ο Καραμανλής, που όμως μπορεί να ακολουθήσει τον δρόμο του άλλου πρώην. Να σας θυμίσω ότι σε αντίστοιχη εκδήλωση στο Πεντάγωνο τον περασμένο Μάρτιο, όπου δεν είχε πάει ο Μητσοτάκης, είχαν πάει Καραμανλής-Σαμαράς, οπότε καταλαβαίνετε…
Γεραπετρίτης
-Μιας και είπα για το Πεντάγωνο, να σας διηγηθώ και ένα ανέκδοτο. Με δεδομένο το πόσο ανύπαρκτες είναι οι σχέσεις Γεραπετρίτη-Δένδια, προκάλεσε αίσθηση η εμφάνιση του ΥΠΕΞ στο Πεντάγωνο στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Πολλοί που τον είδαν, κοινώς έπαθαν πλάκα. Βέβαια, ο Γεραπετρίτης είχε πάει εκεί προκειμένου να συμμετάσχει σε μια υψηλής διαβάθμισης τηλεδιάσκεψη, από μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα όπου υπάρχει στο Πεντάγωνο.
Οι εκτιμήσεις Σαμαρά-Καρυστιανού
-Ως προς τα υπό διαμόρφωση κόμματα, να σας πω ότι, κλείνοντας τον κύκλο του πένθους, ο Σαμαράς έχει συστηματοποιήσει τις επαφές του και θεωρείται πολύ πιθανό τις επόμενες εβδομάδες να κάνει κάποια πολιτική παρέμβαση. Όσοι του μιλούν μένουν με την εντύπωση ότι το νέο του κόμμα είναι στα σκαριά, ενώ μου μεταφέρουν και την ανάλυση που έκανε ένας στενός του συνεργάτης. Βάσει των δημοσκοπήσεων και των ψήφων που έχασε η ΝΔ από τις εκλογές του 2023 ως τις ευρωεκλογές του 2024, λέει ο συνεργάτης, ότι το κόμμα Σαμαρά έχει ακόμα και δυναμική δεύτερου κόμματος - και μετά, ποιος ξέρει. Αυτά εγώ τα ακούω και σας τα μεταφέρω χωρίς κρίσεις, γιατί νομίζω ότι «έτσι είναι αν έτσι νομίζετε», αλά Πιραντέλο. Όσο για την Καρυστιανού και τους συνεργάτες της, το ψάχνει το πράγμα, αλλά μου λένε ότι την ενδιαφέρει και αυτήν ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν αρκείται δηλαδή σε μια απλή καταγραφή, π.χ. του 10%, όσο καλό αποτέλεσμα κι αν είναι αυτό για ένα νεοπαγές κόμμα. Λέμε τώρα διάφορα εδώ, μην τα δένετε.
700 σελίδες πόνημα…
-Τώρα πάμε λίγο στα συριζοτσιπρικά, όπου μαθαίνω ότι ο αρχηγός μας Αλέξης, σε λιγότερο από μήνα, έως τις 20 Νοεμβρίου, θα παρουσιάσει το «πόνημά» του, περίπου 600-700 σελίδες. Πραγματικά δεν ξέρω πολλούς που διαβάζουν σήμερα ένα βιβλίο 700 σελίδων, αλλά μου λέει η πηγή μου ότι «πρώτα πρέπει να το διαβάσουν διάφοροι σύντροφοι και μετά να σπεύσουν να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο εγχείρημα Τσίπρα». Άσε που δεν τους θέλει κιόλας τους περισσότερους, απ’ ό,τι καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί, γιατί του χαλάνε τη μανέστρα, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν τον χάλασε η δήλωση αυτοδιάλυσης του Φάμελλου.
Ο κιτρινομούρης…
H σιωπή για Βορίδη
-Μου έκανε εντύπωση ότι στην περίπτωση της επίθεσης στον Βορίδη και στην οικογένειά του, ενώ έτρωγε σε μαγαζί το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο, μόνο το ΠΑΣΟΚ βγήκε για να πει μια κουβέντα καταδίκης και βεβαίως και αρκετά κορυφαία στελέχη του. Τα άλλα κόμματα της Αριστεράς και της Δεξιάς τίποτα, ούτε κουβέντα επισήμως. Ούτε ένα του στυλ «καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται».
Το Πεντάγωνο και οι πρώην
-Στη μεγάλη εκδήλωση που οργανώνει το βράδυ της Τετάρτης ο Δένδιας, για την παρουσίαση της νέας όψης του Πενταγώνου δια χειρός Βαρώτσου, αναμένεται να είναι η παρούσα η όλη ΝΔ. Σας το έχω γράψει από μέρες ότι θα είναι και ο Μητσοτάκης, ο οποίος πλέον θα μπαίνει στην εικόνα σε ό,τι καλό γίνεται. Η παρουσία Μητσοτάκη λοιπόν φαίνεται ότι άλλαξε τη γνώμη του Σαμαρά, ο οποίος ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί, ενώ μένει να φανεί τι θα πράξει και ο Καραμανλής, που όμως μπορεί να ακολουθήσει τον δρόμο του άλλου πρώην. Να σας θυμίσω ότι σε αντίστοιχη εκδήλωση στο Πεντάγωνο τον περασμένο Μάρτιο, όπου δεν είχε πάει ο Μητσοτάκης, είχαν πάει Καραμανλής-Σαμαράς, οπότε καταλαβαίνετε…
Γεραπετρίτης
-Μιας και είπα για το Πεντάγωνο, να σας διηγηθώ και ένα ανέκδοτο. Με δεδομένο το πόσο ανύπαρκτες είναι οι σχέσεις Γεραπετρίτη-Δένδια, προκάλεσε αίσθηση η εμφάνιση του ΥΠΕΞ στο Πεντάγωνο στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Πολλοί που τον είδαν, κοινώς έπαθαν πλάκα. Βέβαια, ο Γεραπετρίτης είχε πάει εκεί προκειμένου να συμμετάσχει σε μια υψηλής διαβάθμισης τηλεδιάσκεψη, από μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα όπου υπάρχει στο Πεντάγωνο.
Οι εκτιμήσεις Σαμαρά-Καρυστιανού
-Ως προς τα υπό διαμόρφωση κόμματα, να σας πω ότι, κλείνοντας τον κύκλο του πένθους, ο Σαμαράς έχει συστηματοποιήσει τις επαφές του και θεωρείται πολύ πιθανό τις επόμενες εβδομάδες να κάνει κάποια πολιτική παρέμβαση. Όσοι του μιλούν μένουν με την εντύπωση ότι το νέο του κόμμα είναι στα σκαριά, ενώ μου μεταφέρουν και την ανάλυση που έκανε ένας στενός του συνεργάτης. Βάσει των δημοσκοπήσεων και των ψήφων που έχασε η ΝΔ από τις εκλογές του 2023 ως τις ευρωεκλογές του 2024, λέει ο συνεργάτης, ότι το κόμμα Σαμαρά έχει ακόμα και δυναμική δεύτερου κόμματος - και μετά, ποιος ξέρει. Αυτά εγώ τα ακούω και σας τα μεταφέρω χωρίς κρίσεις, γιατί νομίζω ότι «έτσι είναι αν έτσι νομίζετε», αλά Πιραντέλο. Όσο για την Καρυστιανού και τους συνεργάτες της, το ψάχνει το πράγμα, αλλά μου λένε ότι την ενδιαφέρει και αυτήν ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν αρκείται δηλαδή σε μια απλή καταγραφή, π.χ. του 10%, όσο καλό αποτέλεσμα κι αν είναι αυτό για ένα νεοπαγές κόμμα. Λέμε τώρα διάφορα εδώ, μην τα δένετε.
700 σελίδες πόνημα…
-Τώρα πάμε λίγο στα συριζοτσιπρικά, όπου μαθαίνω ότι ο αρχηγός μας Αλέξης, σε λιγότερο από μήνα, έως τις 20 Νοεμβρίου, θα παρουσιάσει το «πόνημά» του, περίπου 600-700 σελίδες. Πραγματικά δεν ξέρω πολλούς που διαβάζουν σήμερα ένα βιβλίο 700 σελίδων, αλλά μου λέει η πηγή μου ότι «πρώτα πρέπει να το διαβάσουν διάφοροι σύντροφοι και μετά να σπεύσουν να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο εγχείρημα Τσίπρα». Άσε που δεν τους θέλει κιόλας τους περισσότερους, απ’ ό,τι καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί, γιατί του χαλάνε τη μανέστρα, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν τον χάλασε η δήλωση αυτοδιάλυσης του Φάμελλου.
Ο κιτρινομούρης…
-«Είναι η πρώτη φορά που θα διαλυθεί ένα κόμμα εν όψει δημιουργίας άλλου κόμματος, του οποίου ο αρχηγός δεν έχει πει ακόμα τι και πώς, καλά καλά, αν θα κάνει κόμμα», μου είπε άλλη πηγή μου, από τον χώρο, μη σχετιζόμενη με τον Τσίπρα πάντως, ο οποίος και μου… χάρισε ένα απίθανο κουτσομπολιό που σας το μεταφέρω αδιασταύρωτο, αλλά τι στο καλό, στήλη έχουμε… όχι ΦΕΚ. Λοιπόν, μου λέει: «Ξέρεις πώς αποκαλούν στο τσιπρέικο τον Νικολάκη τον Παππά;» Όχι, απάντησα. «Ο κιτρινομούρης», μου είπε - και με ξεράνανε!
Οι Τσέχοι μπήκαν στο ΔΣ της Τράπεζας Χανίων
-Διοικητικές αλλαγές είχαμε στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων μετά την πρόσφατη γενική συνέλευση. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι πως τις εκτελεστικές αρμοδιότητες αναλαμβάνουν πλέον δύο νέα μέλη του ΔΣ, ο Σπυρίδων Αποστολάκης και ο Ιωάννης Μίχος. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Χανίων, Μιχάλης Μαρακάκης, παραμένει πρόεδρος του ΔΣ αλλά χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες, όπως "προστάζει" η εταιρική διακυβέρνηση. Ο Ι. Μίχος ζει στο Λονδίνο (μέχρι πρότινος τουλάχιστον) και είναι το πρόσωπο που από τη νέα θέση εκπροσωπεί τη Wenger Capital Sicav, το fund που έχει εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας Χανίων αποκτώντας το 9%, με στόχο να φθάσει μέχρι το 30%. Σύμφωνα με το βιογραφικό του εξειδικεύεται στη Συμβουλευτική σε διεθνείς πελάτες, σε αναδυόμενες αγορές, σε σύνθετα στρατηγικά, λειτουργικά, θέματα κινδύνου, χρηματοοικονομικά και τεχνολογικά θέματα. Ας ελπίσουμε οι αλλαγές να βοηθήσουν στην ανόρθωση της Τράπεζας Χανίων και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων.
Η Aktor Energy
-Ένας ακόμη εταιρικός βραχίονας προστέθηκε στον Όμιλο Aktor που βαδίζει ήδη δυναμικά σε μια νέα εποχή. Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή 24 Οκτωβρίου συστάθηκε η εταιρεία «Aktor Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μ.Α.Ε», με τον διακριτικό τίτλο Aktor Energy Α.Ε., και με έδρα το «στρατηγείο» στο 19ο χλμ. της Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου. Στους σκοπούς της νέας εταιρείας περιλαμβάνονται το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου (σε μορφή LNG ή σε αεριώδη κατάσταση), η διανομή αερίων καυσίμων μέσω αγωγών, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, η άντληση φυσικού αερίου, η παραγωγή υδρογονανθράκων και παραγώγων τους, οι κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων κ.ά. Με άλλα λόγια, έρχεται να συμπληρώσει το ήδη ισχυρό αποτύπωμα της Aktor στον τομέα των ΑΠΕ, έναν τομέα που ο CEO του ομίλου, Αλεξ. Εξάρχου, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα με σημαντικές επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και άλλες που είναι σε εξέλιξη. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Aktor Energy είναι 25.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη, και το οποίο κατέβαλε η Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων. Στο πρώτο Δ.Σ. επικεφαλής είναι βεβαίως ο Αλέξανδρος Εξάρχου (ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) και συμμετέχουν ως μέλη οι Αναστάσιος Αρανίτης, Ιωάννης Αργυρόπουλος και Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος.
Κινητικότητα στις παραχωρήσεις
-Αλήθεια πρώτη: Για τον κατασκευαστικό κλάδο, ο τομέας των παραχωρήσεων είναι κρίσιμος και σημαντικός γιατί εξασφαλίζει το «ψωμοτύρι», τα βασικά έσοδα που καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες μέχρι την ολοκλήρωση των άλλων έργων. Αλήθεια δεύτερη: Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μεγάλη συζήτηση στα παρασκήνια της αγοράς για τις συμμετοχές του Ομίλου ΑΒΑΞ. Η σχετική σεναριολογία διαψεύδεται αρμοδίως και σε όλες τις εκδοχές της αλλά, προς το παρόν, οι βασικοί μέτοχοι δεν έχουν ενιαία στρατηγική ως προς το θέμα αυτό. Αλήθεια τρίτη: Μεγάλη συζήτηση στα χρηματιστηριακά γραφεία έχει ξεκινήσει όσον αφορά τις κοινοπραξίες που διαχειρίζονται τους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας. Η γαλλική Vinci Conseccions ελέγχει το 72% της «Γέφυρας» (Ρίου-Αντιρρίου). Η γερμανική Hochtief έχει το 38,89% της "Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου". Η Hochtief, που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος του άξονα Κλειδί Ημαθίας- Ράχες Φθιώτιδας- μήκους 230 χλμ,, αποχώρησε από την «Ολυμπία Οδό» πριν από έναν χρόνο. Τα ποσοστά της Hoctief αγοράσθηκαν από τους άλλους μετόχους (Vinci, Άκτωρ Παραχωρήσεις/όμιλος AKTOR, AVAX, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ). Τώρα, όλοι περιμένουν τον επόμενο κύκλο των εξαγορών μεριδίων, πριν από το τέλος του έτους. Όλοι συζητούν με όλους.
Τραβούν τα μαλλιά τους για τον καυγά στο Λαύριο
-Αλλιώς τα υπολόγισαν στο Υπερταμείο, αλλιώς ήρθαν για τον μεγάλο διαγωνισμό παραχώρησης του λιμανιού στο Λαύριο. Καθώς κατατέθηκαν προσφυγές στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) στο παρά ένα κυριολεκτικά, οι οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές μένουν στο συρτάρι. Στο Υπερταμείο υπάρχει απογοήτευση για την εξέλιξη του διαγωνισμού, καθώς είναι πολύ πιθανό οι προσφορές να μείνουν επί μακρόν βαθειά μέσα στο συρτάρι, εάν υπάρξει συνέχεια με προσφυγές στο ΣτΕ, όπως αρκετοί ήδη προεξοφλούν. Για την ιστορία, τις προσφυγές κατέθεσαν οι Olympic Marine – Cruise Terminal Investment (Όμιλος Προκοπίου και MSC) και η Jet Plan Shipping (συμφερόντων Μάριου Ηλιόπουλου). Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου (τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή) και με δεδομένο ότι πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής και με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, το ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό ήταν έντονο. Τα υπόλοιπα σχήματα που κατέθεσαν προσφορές ήταν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΙΝΤΕΡΚΑΤ (Όμιλος Παπαϊωάννου), GPH Cruise Port Finance – Promarine, και η Israel Shipyards Industries. Πηγές με γνώση του θέματος έλεγαν πως οι προσφυγές αφορούν ήσσονος σημασίας θέματα, όμως εάν υπάρξει εμπλοκή και του ΣτΕ, τότε η αξιοποίηση του ΟΛΛ οδεύει προς μεγάλη καθυστέρηση και έτσι στην πράξη διατηρείται το status quo στο λιμάνι για όσους έχουν ήδη πάρει θέση στο Λαύριο.
Η ΕΕ σκέφτεται κυρώσεις και νομικά μέτρα σε βάρος Ελλάδας-Κύπρου
-Πίσω από τις κλειστές πόρτες των γραφείων στις Βρυξέλλες, η αποχή Ελλάδας και Κύπρου στην ψηφοφορία του IMO για το Net-Zero Framework προκάλεσε έντονη αναστάτωση. Πηγές από κράτη-μέλη περιγράφουν “εκνευρισμό και απογοήτευση” στην Επιτροπή, όπου θεωρούν ότι η ενότητα των 27 τέθηκε υπό αμφισβήτηση για πρώτη φορά σε κρίσιμη διεθνή ψηφοφορία. Η Επιτροπή εξετάζει νομικές κινήσεις, αλλά οι δύο χώρες έχουν ήδη προετοιμάσει την υπεράσπισή τους: η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων έπειτα από έναν χρόνο, δεν ήταν μέρος της γραπτής συντονισμένης θέσης της ΕΕ, άρα τυπικά δεν παραβιάστηκε κανένα πρωτόκολλο. Πηγές αναφέρουν ότι αν η νομική οδός δεν προχωρήσει, δεν αποκλείονται να ληφθούν “μέτρα επηρεασμού” σε κρατικές ενισχύσεις για ναυτιλία ή άλλες ανοιχτές υποθέσεις που χρειάζονται έγκριση της Επιτροπής. Παράλληλα, η Αθήνα αφαίρεσε κάθε αναφορά στον IMO από τη θέση της ΕΕ για την COP30, επιμένοντας στην αμφισβήτηση της στρατηγικής decarbonisation. Σύμφωνα με insiders, η ελληνική πλευρά δεν δείχνει διάθεση συμβιβασμού, και η κίνηση αυτή θεωρείται “σκληρή γραμμή” που θα επηρεάσει όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις στο IMO και άλλα διεθνή όργανα. Στο παρασκήνιο, η δημοσίευση άρθρου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στους Financial Times ερμηνεύεται από αξιωματούχους ως ξεκάθαρο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες: η Ελλάδα θα ακολουθήσει δικό της ρυθμό στην απανθρακοποίηση, κρατώντας “προσεκτικά και ευέλικτα” τα επόμενα βήματα, με υπονοούμενο ότι οι τελευταίες φάσεις της κλιματικής ουδετερότητας θα είναι δαπανηρές και πρέπει να υπολογιστούν προσεκτικά. Η αίσθηση μέσα στην Επιτροπή είναι ότι η κατάσταση αυτή δεν θα ξεχαστεί γρήγορα, και ότι η ελληνική στρατηγική στο IMO και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς θα παραμείνει σημείο παρακολούθησης για τα επόμενα χρόνια.
Oταν τα funds κοιτούν τον χρυσό, οι εφοπλιστές κοιτούν τον ορίζοντα
-Στις τελευταίες συναντήσεις σε Λονδίνο και Αθήνα, το θέμα του χρυσού δεν συζητείται μόνο από τους traders των αγορών, αλλά και στα meeting rooms των ναυτιλιακών ομίλων. Η εντυπωσιακή άνοδος του πολύτιμου μετάλλου έχει δημιουργήσει ένα πιο αισιόδοξο κλίμα γύρω από τη ρευστότητα και τη διάθεση κεφαλαίων, καθώς αρκετοί βλέπουν σε αυτήν ένα πρόδρομο σήμα για αλλαγή κύκλου στην πραγματική οικονομία. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, funds που είχαν παγώσει επενδυτικά σχέδια το προηγούμενο έτος, λόγω υψηλών επιτοκίων, επανέρχονται προσεκτικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε πράσινες επενδύσεις -πλοία με dual fuel, αναβαθμίσεις στόλου και ενεργειακές υποδομές- όπου η μακροχρόνια σταθερότητα των ναυλαγορών προσφέρει προβλεψιμότητα σε ένα ασταθές περιβάλλον. Έμπειρος χρηματοοικονομικός παράγοντας σημειώνει πως «ο χρυσός λειτούργησε ως βαρόμετρο εμπιστοσύνης: όταν βλέπεις τις κεντρικές τράπεζες να αυξάνουν τα αποθέματά τους και τα funds να μετακινούνται σε real assets, ξέρεις πως έρχεται νέος κύκλος κεφαλαίων και στη ναυτιλία». Πράγματι, οι συζητήσεις για συγχρηματοδοτήσεις νέων πλοίων έχουν ενταθεί, με τις πρώτες συμφωνίες να εκτιμάται ότι θα κλείσουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Στα εφοπλιστικά γραφεία επικρατεί σιωπηλή κινητικότητα. Δεν υπάρχουν ακόμα εντυπωσιακές ανακοινώσεις, αλλά εντατική προετοιμασία: αναθεώρηση χαρτοφυλακίων, επαφές με τράπεζες και ναυπηγεία, επανεξέταση μακροπρόθεσμων ναυλώσεων. «Η επόμενη δεκαετία θα είναι των πλοιοκτητών που θα κινηθούν προνοητικά, όχι των πιο ριψοκίνδυνων», σχολιάζει άνθρωπος με γνώση των επενδυτικών κύκλων. Η αίσθηση που επικρατεί στην αγορά είναι πως ο χρυσός έδωσε το σήμα της αλλαγής: η μετατόπιση κεφαλαίων από τα χρηματιστήρια σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τη ναυτιλία, που παραμένει ίσως το πιο ανθεκτικό «real asset» διεθνώς. Και όπως λένε οι insiders, «όταν τα funds κοιτούν τον χρυσό, οι εφοπλιστές κοιτούν τον ορίζοντα».
Adam Πολέμης και η «blistering» τακτική στις αγορές δεξαμενόπλοιων
-Στη σκιά των επίσημων ανακοινώσεων, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί τις κινήσεις του Adam-Αδαμάντιου Πολέμη με ένα είδος αφοπλιστικής περιέργειας. Το τελευταίο του απόκτημα, το VLCC Nave Constellation (297.000-dwt, 2010), που μόλις πέρασε από τα χέρια της Angeliki Frangou και της Navios Maritime Partners, έχει ήδη βαφτιστεί New Strength και εντάσσεται στον στόλο της New Shipping. Αν το δει κανείς απλά ως μεταβίβαση πλοίου, χάνει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι: η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η συμφωνία «blistering τακτική, αποκαλύπτει μια σαφή πρόθεση: να χτυπηθεί κάθε ευκαιρία πριν καν γίνει δημόσια είδηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Polemis δείχνει τέτοια επιθετικότητα. Τον Ιούλιο, η εξαγορά του LR2 Hesperia Tide (115.000-dwt, 2025) από το X-Press Feeders Group και η επενδυτική δέσμευση $169 εκατ. για δύο suezmaxes στη Samsung Heavy Industries δείχνουν ότι η New Shipping δεν αγοράζει απλώς πλοία, αλλά δημιουργεί μια στρατηγική πλατφόρμα για να επηρεάσει την αγορά. Οι insiders ψιθυρίζουν ότι η επιλογή του Samsung Heavy ως ναυπηγείου δεν είναι τυχαία, αφού διατηρεί στενούς δεσμούς και πρόσβαση σε προτεραιότητα κατασκευών όπου οι ανταγωνιστές κοιτάνε με ζήλια. Το παζλ συμπληρώνεται από τις πωλήσεις δύο παλαιών VLCC, New Naxos και New Tinos, που απελευθέρωσαν κεφάλαια περίπου 70 εκατ. δολαρίων.
Η Αθήνα, οι κεντρικές τράπεζες και η επόμενη κρίση
-Την περασμένη εβδομάδα το Χρηματιστήριο της Αθήνας έχασε 8 δισ. € από την κεφαλαιοποίησή του (135,9 δισ. €), -5.8% από τον Γενικό Δείκτη και το ψυχολογικό οχυρό των 2.000 μονάδων. Όλα αυτά σ’ ένα Χρηματιστήριο που ανεβαίνει κατηγορία και καταγράφει κέρδη +35% από την αρχή του χρόνου, με πολλές μετοχές που έχουν υπεραποδώσει, αλλά και πολλές που έχουν μείνει πίσω σε σύγκριση με τις υπόλοιπες του κλάδου και δείχνουν διάθεση για κινηθούν ψηλότερα (πχ. Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Lamda και Alpha Bank). Ενώ λοιπόν το σύνολο της αγοράς θα προσπαθεί να κατοχυρώσει τα φετινά κέρδη, υπάρχουν μετοχές που θα προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου που κλείνουν βιβλία οι ξένοι θεσμικοί και το τέλος Δεκεμβρίου που κλείνουν βιβλία οι Έλληνες. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε μια συντονισμένη προσπάθεια ΟΛΩΝ των κεντρικών τραπεζών οι οποίες αγνοούν τις πληθωριστικές πιέσεις και μειώνουν συλλήβδην τα επιτόκια, λες και περιμένουν μια -απροσδιόριστη προς το παρόν- καταιγίδα. Σύμφωνα με την BofA Global Research οι κεντρικές τράπεζες -παγκοσμίως- έχουν προχωρήσει σε 312 μειώσεις επιτοκίων τα τελευταία 2 χρόνια. Στη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 είχαν προχωρήσει σε 313 μειώσεις επιτοκίων. Ιστορικά, τέτοιου μεγέθους συντονισμένες μειώσεις επιτοκίων συμβαίνουν μόνο κατά τη διάρκεια ύφεσης. Το Αύγουστο 2010 καταγράφηκαν 313 μειώσεις μετά την κρίση Lehman Brothers. Τον Νοέμβριο 2020, εν μέσω πανδημίας, υπήρξαν 255 μειώσεις. Τώρα, τον Σεπτέμβριο 2025, φτάνουμε ξανά στα 312 – χωρίς να έχει εκδηλωθεί καμία παγκόσμια ύφεση. Υπάρχουν αναλυτές που θεωρούν ότι οι κεντρικές τράπεζες επιστρέφουν απλώς σε «ομαλά» επίπεδα μετά τον πληθωριστικό εφιάλτη. Άλλοι βλέπουν προληπτική κίνηση ενόψει επιβράδυνσης, που δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί πλήρως στα επίσημα στατιστικά. Ο φόβος για μια ξαφνική χρηματοπιστωτική αστάθεια – από την κρίση των ακινήτων στην Κίνα, μέχρι τα δημοσιονομικά προβλήματα των ΗΠΑ– αναγκάζει τους κεντρικούς τραπεζίτες να δημιουργούν προληπτική ρευστότητα.
XA: Αντίδραση για Intralot, ώθηση με ACS για Quest
-Η Intralot επανήλθε σε ανοδική τροχιά έπειτα από έξι διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών. Έκλεισε στο 1,09 ευρώ και στα υψηλά ημέρας άγγιξε το 1,1 ευρώ, δηλαδή την τιμή διάθεσης των μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή της αξία ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ, γεγονός που την κάνει αυτόματα φαβορί για αναβάθμιση στα «σαλόνια» της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Τέσσερις σερί ανόδους -δύο εξ αυτών με κέρδη άνω του 2%- μετρά η Quest Συμμετοχών, με κεκτημένη ταχύτητα από την πιθανή πώληση του υπόλοιπου 80% της ACS στην General Logistics Systems (GLS). Όπως ορίζει το περσινό deal, που έγινε για το 20% της εταιρείας ταχυμεταφορών έναντι 74 εκατ. ευρώ, ο γερμανικός όμιλος έχει το δικαίωμα να αποφασίσει στο τέλος του φετινού Οκτωβρίου ή του αντίστοιχου μήνα το 2026 να δώσει άλλα τουλάχιστον 296 εκατ. ευρώ για το 80% που έχει απομείνει. Πρόκειται για εξέλιξη η οποία θα τονώσει δραστικά τη ρευστότητα της Quest, με τους αγοραστές να σπεύδουν προκαταβολικά στη μετοχή της.
Ανάσες πήρε η ΕΧΑΕ
-«Ανάσες» παίρνει η ΕΧΑΕ, καθώς κατέγραψε διήμερο ανοδικό σερί έπειτα από επτά διαδοχικές απώλειες συν μία συνεδρίαση που έμεινε αμετάβλητη, με τη δημόσια πρόταση της Euronext να βρίσκεται σε εξέλιξη για άλλες τρεις εβδομάδες. Με ισχυρή άνοδο της τάξης του 2,5% συνέχισε την Παρασκευή ο ΟΛΠ, έχοντας προηγηθεί άλμα άνω του 5% την Πέμπτη.
Η -μέχρι πρόσφατα αδιανόητη- συνεργασία Κωτσόβολος με Skroutz
-Στα τέλη του περασμένου Απριλίου, η «Κωτσόβολος», ως μέλος του Ομίλου ΔΕΗ πλέον, ανακοίνωσε την ανάληψη των καθηκόντων του Διεθ. Συμβούλου από τον Χρήστο Καραγιαννάκη, μέχρι τότε Chief Retail Officer. Τον περασμένο μήνα, η νέα διοίκηση της Κωτσόβολος ανακοίνωσε το Plan K, μία ολοκληρωμένη σειρά χρηματοδοτικών υπηρεσιών που προσφέρει ευελιξία στις αγορές on line. Επιπλέον, η Κωτσόβολος προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς, παράδοσης και εγκατάστασης όχι μόνο των δικών της προϊόντων. Τώρα, ήρθε μία ακόμη στρατηγική στροφή: Η απόφαση του Κωτσόβολου να διαθέσει τα προϊόντα του μέσω του δικτύου Skroutz. Μέχρι πρόσφατα, η Media Markt Saturn διατηρούσε αποστάσεις από την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Skroutz, επενδύοντας στο δικό της κανάλι πωλήσεων. Η διοίκηση της «Κωτσόβολος» θεωρεί πλέον ότι η στρατηγική του «walled garden», όπου οι πελάτες κατευθύνονται αποκλειστικά στο kotsovolos.gr, δεν αποδίδει τα μέγιστα. Στην Ελλάδα, οι καταναλωτές ξεκινούν πλέον την αναζήτησή τους από aggregators και κατόπιν αποφασίζουν από πού θα αγοράσουν. Aκόμη και οι μεγαλύτεροι retailers αναγνωρίζουν πλέον τη δύναμη των πλατφορμών. Το ελληνικό λιανεμπόριο έχει περάσει στην εποχή των marketplaces.
Η βιομηχανία Gizelis και το πρώτο ελληνικό humanoid ρομπότ
-Η βιομηχανία Gizelis πέρασε μια δύσκολη περίοδο το 2022-2023. Πέρυσι, κατάφερε να αναστρέψει τα δεδομένα κι επέστρεψε σε λειτουργική κερδοφορία. Φέτος, πήρε μια πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού humanoid ρομπότ. Αποφάσισε να συνεργαστεί με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Laboratory for Manufacturing Systems & Automation (LMS) του Πανεπιστημίου Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και άλλα, με σκοπό να συνδυαστεί η ρομποτική με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα ανθρωποειδή ρομπότ δεν αποτελούν πια επιστημονική φαντασία. Σε όλον τον κόσμο, από τη Γερμανία (με το Νeuro) μέχρι την Κίνα (με τα 10 εργοστάσια που παράγουν «στρατό» humanoids), η ανάπτυξή τους προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, αλλάζοντας ριζικά το τοπίο της παραγωγής και της ασφάλειας. Τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν εφαρμογές σε πολλούς τομείς - από τη βιομηχανική αυτοματοποίηση μέχρι την υγειονομική περίθαλψη και την εξυπηρέτηση πελατών. Σε εργοστάσια αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και βαρέως εξοπλισμού, τα humanoids αναλαμβάνουν επικίνδυνες και επαναλαμβανόμενες εργασίες με ακρίβεια και αξιοπιστία. Η ανθρώπινη μορφή τους επιτρέπει να λειτουργούν σε χώρους σχεδιασμένους για ανθρώπους, χωρίς ανάγκη αναδιαμόρφωσης των εγκαταστάσεων. Στον αμυντικό τομέα τα ανθρωποειδή προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες, από την αναγνώριση και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, μέχρι επιχειρήσεις διάσωσης σε εχθρικά περιβάλλοντα. Η ικανότητά τους να κινούνται σε δύσβατο έδαφος και να χειρίζονται εξοπλισμό σχεδιασμένο για ανθρώπους τα καθιστά ανεκτίμητα εργαλεία σε κρίσιμες αποστολές.
Η Scope, η FED και τα ρεκόρ της Wall Street
-Η Scope Ratings είναι ένας Ευρωπαϊκός Οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας με έδρα το Βερολίνο, που έχει συμπληρώσει 23 χρόνια παρουσίας στις αγορές. Είναι επίσημα αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά σε αντίθεση με τους 3 «μεγάλους» οίκους αξιολόγησης (Moody's, S&P, Fitch), η Scope έχει μικρότερη επιρροή στις παγκόσμιες αγορές, μεγάλη όμως επιρροή στην Ευρώπη. Η απόφαση της Scope Ratings να υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών σε AA- ανακοινώθηκε λίγο πριν από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της FED. Η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει τα αμερικανικά δημοσιονομικά ελλείμματα, το κόστος εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους αλλά και την «αποδυνάμωση των προτύπων διακυβέρνησης». Η συνεδρίαση της FED δεν αφορά πλέον μόνο τα επιτόκια του δολαρίου. Αφορά τη διατήρηση της οικονομικής αξιοπιστίας της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, σε μια εποχή αυξανόμενης αβεβαιότητας. Όλα αυτά συμβαίνουν με τον πληθωρισμό στο 3% (πάνω από τον στόχο του 2%) και με τα αμερικανικά χρηματιστήρια σ’ ένα ατελείωτο πάρτι. Ο Dow Jones έκλεισε την Παρασκευή +1% πάνω από τις 47.000 μονάδες, για πρώτη φορά. Πριν από έναν μήνα πανηγύριζε επειδή έσπασε το ρεκόρ των 46.000 μονάδων. Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο +0,8% και ο Nasdaq +1,2%. Αυτό ήταν το 34ο κλείσιμο ρεκόρ του S&P φέτος, το 33ο κλείσιμο ρεκόρ του Nasdaq και το 13ο ρεκόρ του Dow.
Στη Wall Street όταν μιλούν για οικονομία εννοούν τεχνολογία
-Για τέταρτο διαδοχικό μήνα μέσα στο 2025, η κεφαλαιοποίηση του Nasdaq ξεπερνά την αγοραία αξία του New York Stock Exchange, Tο χρηματιστήριο τεχνολογίας του Nasdaq είναι πλέον το μεγαλύτερο στον κόσμο. Η στατιστική δείχνει ότι αυτό συμβαίνει για δεύτερη φορά στην Ιστορία. Η πρώτη ήταν το 2021 και δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Σήμερα, ο Nasdaq αξίζει 36 τρισ. δολάρια. Το NYSE έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 31 τρισ. δολάρια. Η αξία του Nasdaq έχει διπλασιαστεί σε μόλις τρία χρόνια, ωθούμενη από την εκρηκτική άνοδο όλων των τεχνολογικών μετοχών. Το NYSE παρουσιάζει πιο ήπια αύξηση +41% την ίδια τριετία, κερδίζοντας «μόλις» 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πριν από 25 χρόνια, το 2000, η κεφαλαιοποίηση του Nasdaq ανέρχονταν στα 5-7 τρισεκατομμύρια. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν μια απλή αλήθεια: Η τεχνολογία δεν είναι πλέον ένας τομέας της οικονομίας, είναι η οικονομία. Από την τεχνητή νοημοσύνη έως το cloud computing, οι τεχνολογικοί κολοσσοί του Nasdaq αναδιαμορφώνουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας.
Πηγή: www.newmoney.gr
Οι Τσέχοι μπήκαν στο ΔΣ της Τράπεζας Χανίων
-Διοικητικές αλλαγές είχαμε στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων μετά την πρόσφατη γενική συνέλευση. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι πως τις εκτελεστικές αρμοδιότητες αναλαμβάνουν πλέον δύο νέα μέλη του ΔΣ, ο Σπυρίδων Αποστολάκης και ο Ιωάννης Μίχος. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Χανίων, Μιχάλης Μαρακάκης, παραμένει πρόεδρος του ΔΣ αλλά χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες, όπως "προστάζει" η εταιρική διακυβέρνηση. Ο Ι. Μίχος ζει στο Λονδίνο (μέχρι πρότινος τουλάχιστον) και είναι το πρόσωπο που από τη νέα θέση εκπροσωπεί τη Wenger Capital Sicav, το fund που έχει εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας Χανίων αποκτώντας το 9%, με στόχο να φθάσει μέχρι το 30%. Σύμφωνα με το βιογραφικό του εξειδικεύεται στη Συμβουλευτική σε διεθνείς πελάτες, σε αναδυόμενες αγορές, σε σύνθετα στρατηγικά, λειτουργικά, θέματα κινδύνου, χρηματοοικονομικά και τεχνολογικά θέματα. Ας ελπίσουμε οι αλλαγές να βοηθήσουν στην ανόρθωση της Τράπεζας Χανίων και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων.
Η Aktor Energy
-Ένας ακόμη εταιρικός βραχίονας προστέθηκε στον Όμιλο Aktor που βαδίζει ήδη δυναμικά σε μια νέα εποχή. Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή 24 Οκτωβρίου συστάθηκε η εταιρεία «Aktor Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μ.Α.Ε», με τον διακριτικό τίτλο Aktor Energy Α.Ε., και με έδρα το «στρατηγείο» στο 19ο χλμ. της Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου. Στους σκοπούς της νέας εταιρείας περιλαμβάνονται το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου (σε μορφή LNG ή σε αεριώδη κατάσταση), η διανομή αερίων καυσίμων μέσω αγωγών, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, η άντληση φυσικού αερίου, η παραγωγή υδρογονανθράκων και παραγώγων τους, οι κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων κ.ά. Με άλλα λόγια, έρχεται να συμπληρώσει το ήδη ισχυρό αποτύπωμα της Aktor στον τομέα των ΑΠΕ, έναν τομέα που ο CEO του ομίλου, Αλεξ. Εξάρχου, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα με σημαντικές επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και άλλες που είναι σε εξέλιξη. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Aktor Energy είναι 25.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη, και το οποίο κατέβαλε η Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων. Στο πρώτο Δ.Σ. επικεφαλής είναι βεβαίως ο Αλέξανδρος Εξάρχου (ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) και συμμετέχουν ως μέλη οι Αναστάσιος Αρανίτης, Ιωάννης Αργυρόπουλος και Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος.
Κινητικότητα στις παραχωρήσεις
-Αλήθεια πρώτη: Για τον κατασκευαστικό κλάδο, ο τομέας των παραχωρήσεων είναι κρίσιμος και σημαντικός γιατί εξασφαλίζει το «ψωμοτύρι», τα βασικά έσοδα που καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες μέχρι την ολοκλήρωση των άλλων έργων. Αλήθεια δεύτερη: Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μεγάλη συζήτηση στα παρασκήνια της αγοράς για τις συμμετοχές του Ομίλου ΑΒΑΞ. Η σχετική σεναριολογία διαψεύδεται αρμοδίως και σε όλες τις εκδοχές της αλλά, προς το παρόν, οι βασικοί μέτοχοι δεν έχουν ενιαία στρατηγική ως προς το θέμα αυτό. Αλήθεια τρίτη: Μεγάλη συζήτηση στα χρηματιστηριακά γραφεία έχει ξεκινήσει όσον αφορά τις κοινοπραξίες που διαχειρίζονται τους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας. Η γαλλική Vinci Conseccions ελέγχει το 72% της «Γέφυρας» (Ρίου-Αντιρρίου). Η γερμανική Hochtief έχει το 38,89% της "Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου". Η Hochtief, που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος του άξονα Κλειδί Ημαθίας- Ράχες Φθιώτιδας- μήκους 230 χλμ,, αποχώρησε από την «Ολυμπία Οδό» πριν από έναν χρόνο. Τα ποσοστά της Hoctief αγοράσθηκαν από τους άλλους μετόχους (Vinci, Άκτωρ Παραχωρήσεις/όμιλος AKTOR, AVAX, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ). Τώρα, όλοι περιμένουν τον επόμενο κύκλο των εξαγορών μεριδίων, πριν από το τέλος του έτους. Όλοι συζητούν με όλους.
Τραβούν τα μαλλιά τους για τον καυγά στο Λαύριο
-Αλλιώς τα υπολόγισαν στο Υπερταμείο, αλλιώς ήρθαν για τον μεγάλο διαγωνισμό παραχώρησης του λιμανιού στο Λαύριο. Καθώς κατατέθηκαν προσφυγές στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) στο παρά ένα κυριολεκτικά, οι οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές μένουν στο συρτάρι. Στο Υπερταμείο υπάρχει απογοήτευση για την εξέλιξη του διαγωνισμού, καθώς είναι πολύ πιθανό οι προσφορές να μείνουν επί μακρόν βαθειά μέσα στο συρτάρι, εάν υπάρξει συνέχεια με προσφυγές στο ΣτΕ, όπως αρκετοί ήδη προεξοφλούν. Για την ιστορία, τις προσφυγές κατέθεσαν οι Olympic Marine – Cruise Terminal Investment (Όμιλος Προκοπίου και MSC) και η Jet Plan Shipping (συμφερόντων Μάριου Ηλιόπουλου). Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου (τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή) και με δεδομένο ότι πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής και με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, το ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό ήταν έντονο. Τα υπόλοιπα σχήματα που κατέθεσαν προσφορές ήταν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΙΝΤΕΡΚΑΤ (Όμιλος Παπαϊωάννου), GPH Cruise Port Finance – Promarine, και η Israel Shipyards Industries. Πηγές με γνώση του θέματος έλεγαν πως οι προσφυγές αφορούν ήσσονος σημασίας θέματα, όμως εάν υπάρξει εμπλοκή και του ΣτΕ, τότε η αξιοποίηση του ΟΛΛ οδεύει προς μεγάλη καθυστέρηση και έτσι στην πράξη διατηρείται το status quo στο λιμάνι για όσους έχουν ήδη πάρει θέση στο Λαύριο.
Η ΕΕ σκέφτεται κυρώσεις και νομικά μέτρα σε βάρος Ελλάδας-Κύπρου
-Πίσω από τις κλειστές πόρτες των γραφείων στις Βρυξέλλες, η αποχή Ελλάδας και Κύπρου στην ψηφοφορία του IMO για το Net-Zero Framework προκάλεσε έντονη αναστάτωση. Πηγές από κράτη-μέλη περιγράφουν “εκνευρισμό και απογοήτευση” στην Επιτροπή, όπου θεωρούν ότι η ενότητα των 27 τέθηκε υπό αμφισβήτηση για πρώτη φορά σε κρίσιμη διεθνή ψηφοφορία. Η Επιτροπή εξετάζει νομικές κινήσεις, αλλά οι δύο χώρες έχουν ήδη προετοιμάσει την υπεράσπισή τους: η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων έπειτα από έναν χρόνο, δεν ήταν μέρος της γραπτής συντονισμένης θέσης της ΕΕ, άρα τυπικά δεν παραβιάστηκε κανένα πρωτόκολλο. Πηγές αναφέρουν ότι αν η νομική οδός δεν προχωρήσει, δεν αποκλείονται να ληφθούν “μέτρα επηρεασμού” σε κρατικές ενισχύσεις για ναυτιλία ή άλλες ανοιχτές υποθέσεις που χρειάζονται έγκριση της Επιτροπής. Παράλληλα, η Αθήνα αφαίρεσε κάθε αναφορά στον IMO από τη θέση της ΕΕ για την COP30, επιμένοντας στην αμφισβήτηση της στρατηγικής decarbonisation. Σύμφωνα με insiders, η ελληνική πλευρά δεν δείχνει διάθεση συμβιβασμού, και η κίνηση αυτή θεωρείται “σκληρή γραμμή” που θα επηρεάσει όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις στο IMO και άλλα διεθνή όργανα. Στο παρασκήνιο, η δημοσίευση άρθρου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στους Financial Times ερμηνεύεται από αξιωματούχους ως ξεκάθαρο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες: η Ελλάδα θα ακολουθήσει δικό της ρυθμό στην απανθρακοποίηση, κρατώντας “προσεκτικά και ευέλικτα” τα επόμενα βήματα, με υπονοούμενο ότι οι τελευταίες φάσεις της κλιματικής ουδετερότητας θα είναι δαπανηρές και πρέπει να υπολογιστούν προσεκτικά. Η αίσθηση μέσα στην Επιτροπή είναι ότι η κατάσταση αυτή δεν θα ξεχαστεί γρήγορα, και ότι η ελληνική στρατηγική στο IMO και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς θα παραμείνει σημείο παρακολούθησης για τα επόμενα χρόνια.
Oταν τα funds κοιτούν τον χρυσό, οι εφοπλιστές κοιτούν τον ορίζοντα
-Στις τελευταίες συναντήσεις σε Λονδίνο και Αθήνα, το θέμα του χρυσού δεν συζητείται μόνο από τους traders των αγορών, αλλά και στα meeting rooms των ναυτιλιακών ομίλων. Η εντυπωσιακή άνοδος του πολύτιμου μετάλλου έχει δημιουργήσει ένα πιο αισιόδοξο κλίμα γύρω από τη ρευστότητα και τη διάθεση κεφαλαίων, καθώς αρκετοί βλέπουν σε αυτήν ένα πρόδρομο σήμα για αλλαγή κύκλου στην πραγματική οικονομία. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, funds που είχαν παγώσει επενδυτικά σχέδια το προηγούμενο έτος, λόγω υψηλών επιτοκίων, επανέρχονται προσεκτικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε πράσινες επενδύσεις -πλοία με dual fuel, αναβαθμίσεις στόλου και ενεργειακές υποδομές- όπου η μακροχρόνια σταθερότητα των ναυλαγορών προσφέρει προβλεψιμότητα σε ένα ασταθές περιβάλλον. Έμπειρος χρηματοοικονομικός παράγοντας σημειώνει πως «ο χρυσός λειτούργησε ως βαρόμετρο εμπιστοσύνης: όταν βλέπεις τις κεντρικές τράπεζες να αυξάνουν τα αποθέματά τους και τα funds να μετακινούνται σε real assets, ξέρεις πως έρχεται νέος κύκλος κεφαλαίων και στη ναυτιλία». Πράγματι, οι συζητήσεις για συγχρηματοδοτήσεις νέων πλοίων έχουν ενταθεί, με τις πρώτες συμφωνίες να εκτιμάται ότι θα κλείσουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Στα εφοπλιστικά γραφεία επικρατεί σιωπηλή κινητικότητα. Δεν υπάρχουν ακόμα εντυπωσιακές ανακοινώσεις, αλλά εντατική προετοιμασία: αναθεώρηση χαρτοφυλακίων, επαφές με τράπεζες και ναυπηγεία, επανεξέταση μακροπρόθεσμων ναυλώσεων. «Η επόμενη δεκαετία θα είναι των πλοιοκτητών που θα κινηθούν προνοητικά, όχι των πιο ριψοκίνδυνων», σχολιάζει άνθρωπος με γνώση των επενδυτικών κύκλων. Η αίσθηση που επικρατεί στην αγορά είναι πως ο χρυσός έδωσε το σήμα της αλλαγής: η μετατόπιση κεφαλαίων από τα χρηματιστήρια σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τη ναυτιλία, που παραμένει ίσως το πιο ανθεκτικό «real asset» διεθνώς. Και όπως λένε οι insiders, «όταν τα funds κοιτούν τον χρυσό, οι εφοπλιστές κοιτούν τον ορίζοντα».
Adam Πολέμης και η «blistering» τακτική στις αγορές δεξαμενόπλοιων
-Στη σκιά των επίσημων ανακοινώσεων, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί τις κινήσεις του Adam-Αδαμάντιου Πολέμη με ένα είδος αφοπλιστικής περιέργειας. Το τελευταίο του απόκτημα, το VLCC Nave Constellation (297.000-dwt, 2010), που μόλις πέρασε από τα χέρια της Angeliki Frangou και της Navios Maritime Partners, έχει ήδη βαφτιστεί New Strength και εντάσσεται στον στόλο της New Shipping. Αν το δει κανείς απλά ως μεταβίβαση πλοίου, χάνει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι: η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η συμφωνία «blistering τακτική, αποκαλύπτει μια σαφή πρόθεση: να χτυπηθεί κάθε ευκαιρία πριν καν γίνει δημόσια είδηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Polemis δείχνει τέτοια επιθετικότητα. Τον Ιούλιο, η εξαγορά του LR2 Hesperia Tide (115.000-dwt, 2025) από το X-Press Feeders Group και η επενδυτική δέσμευση $169 εκατ. για δύο suezmaxes στη Samsung Heavy Industries δείχνουν ότι η New Shipping δεν αγοράζει απλώς πλοία, αλλά δημιουργεί μια στρατηγική πλατφόρμα για να επηρεάσει την αγορά. Οι insiders ψιθυρίζουν ότι η επιλογή του Samsung Heavy ως ναυπηγείου δεν είναι τυχαία, αφού διατηρεί στενούς δεσμούς και πρόσβαση σε προτεραιότητα κατασκευών όπου οι ανταγωνιστές κοιτάνε με ζήλια. Το παζλ συμπληρώνεται από τις πωλήσεις δύο παλαιών VLCC, New Naxos και New Tinos, που απελευθέρωσαν κεφάλαια περίπου 70 εκατ. δολαρίων.
Η Αθήνα, οι κεντρικές τράπεζες και η επόμενη κρίση
-Την περασμένη εβδομάδα το Χρηματιστήριο της Αθήνας έχασε 8 δισ. € από την κεφαλαιοποίησή του (135,9 δισ. €), -5.8% από τον Γενικό Δείκτη και το ψυχολογικό οχυρό των 2.000 μονάδων. Όλα αυτά σ’ ένα Χρηματιστήριο που ανεβαίνει κατηγορία και καταγράφει κέρδη +35% από την αρχή του χρόνου, με πολλές μετοχές που έχουν υπεραποδώσει, αλλά και πολλές που έχουν μείνει πίσω σε σύγκριση με τις υπόλοιπες του κλάδου και δείχνουν διάθεση για κινηθούν ψηλότερα (πχ. Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Lamda και Alpha Bank). Ενώ λοιπόν το σύνολο της αγοράς θα προσπαθεί να κατοχυρώσει τα φετινά κέρδη, υπάρχουν μετοχές που θα προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου που κλείνουν βιβλία οι ξένοι θεσμικοί και το τέλος Δεκεμβρίου που κλείνουν βιβλία οι Έλληνες. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε μια συντονισμένη προσπάθεια ΟΛΩΝ των κεντρικών τραπεζών οι οποίες αγνοούν τις πληθωριστικές πιέσεις και μειώνουν συλλήβδην τα επιτόκια, λες και περιμένουν μια -απροσδιόριστη προς το παρόν- καταιγίδα. Σύμφωνα με την BofA Global Research οι κεντρικές τράπεζες -παγκοσμίως- έχουν προχωρήσει σε 312 μειώσεις επιτοκίων τα τελευταία 2 χρόνια. Στη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 είχαν προχωρήσει σε 313 μειώσεις επιτοκίων. Ιστορικά, τέτοιου μεγέθους συντονισμένες μειώσεις επιτοκίων συμβαίνουν μόνο κατά τη διάρκεια ύφεσης. Το Αύγουστο 2010 καταγράφηκαν 313 μειώσεις μετά την κρίση Lehman Brothers. Τον Νοέμβριο 2020, εν μέσω πανδημίας, υπήρξαν 255 μειώσεις. Τώρα, τον Σεπτέμβριο 2025, φτάνουμε ξανά στα 312 – χωρίς να έχει εκδηλωθεί καμία παγκόσμια ύφεση. Υπάρχουν αναλυτές που θεωρούν ότι οι κεντρικές τράπεζες επιστρέφουν απλώς σε «ομαλά» επίπεδα μετά τον πληθωριστικό εφιάλτη. Άλλοι βλέπουν προληπτική κίνηση ενόψει επιβράδυνσης, που δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί πλήρως στα επίσημα στατιστικά. Ο φόβος για μια ξαφνική χρηματοπιστωτική αστάθεια – από την κρίση των ακινήτων στην Κίνα, μέχρι τα δημοσιονομικά προβλήματα των ΗΠΑ– αναγκάζει τους κεντρικούς τραπεζίτες να δημιουργούν προληπτική ρευστότητα.
XA: Αντίδραση για Intralot, ώθηση με ACS για Quest
-Η Intralot επανήλθε σε ανοδική τροχιά έπειτα από έξι διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών. Έκλεισε στο 1,09 ευρώ και στα υψηλά ημέρας άγγιξε το 1,1 ευρώ, δηλαδή την τιμή διάθεσης των μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή της αξία ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ, γεγονός που την κάνει αυτόματα φαβορί για αναβάθμιση στα «σαλόνια» της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Τέσσερις σερί ανόδους -δύο εξ αυτών με κέρδη άνω του 2%- μετρά η Quest Συμμετοχών, με κεκτημένη ταχύτητα από την πιθανή πώληση του υπόλοιπου 80% της ACS στην General Logistics Systems (GLS). Όπως ορίζει το περσινό deal, που έγινε για το 20% της εταιρείας ταχυμεταφορών έναντι 74 εκατ. ευρώ, ο γερμανικός όμιλος έχει το δικαίωμα να αποφασίσει στο τέλος του φετινού Οκτωβρίου ή του αντίστοιχου μήνα το 2026 να δώσει άλλα τουλάχιστον 296 εκατ. ευρώ για το 80% που έχει απομείνει. Πρόκειται για εξέλιξη η οποία θα τονώσει δραστικά τη ρευστότητα της Quest, με τους αγοραστές να σπεύδουν προκαταβολικά στη μετοχή της.
Ανάσες πήρε η ΕΧΑΕ
-«Ανάσες» παίρνει η ΕΧΑΕ, καθώς κατέγραψε διήμερο ανοδικό σερί έπειτα από επτά διαδοχικές απώλειες συν μία συνεδρίαση που έμεινε αμετάβλητη, με τη δημόσια πρόταση της Euronext να βρίσκεται σε εξέλιξη για άλλες τρεις εβδομάδες. Με ισχυρή άνοδο της τάξης του 2,5% συνέχισε την Παρασκευή ο ΟΛΠ, έχοντας προηγηθεί άλμα άνω του 5% την Πέμπτη.
Η -μέχρι πρόσφατα αδιανόητη- συνεργασία Κωτσόβολος με Skroutz
-Στα τέλη του περασμένου Απριλίου, η «Κωτσόβολος», ως μέλος του Ομίλου ΔΕΗ πλέον, ανακοίνωσε την ανάληψη των καθηκόντων του Διεθ. Συμβούλου από τον Χρήστο Καραγιαννάκη, μέχρι τότε Chief Retail Officer. Τον περασμένο μήνα, η νέα διοίκηση της Κωτσόβολος ανακοίνωσε το Plan K, μία ολοκληρωμένη σειρά χρηματοδοτικών υπηρεσιών που προσφέρει ευελιξία στις αγορές on line. Επιπλέον, η Κωτσόβολος προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς, παράδοσης και εγκατάστασης όχι μόνο των δικών της προϊόντων. Τώρα, ήρθε μία ακόμη στρατηγική στροφή: Η απόφαση του Κωτσόβολου να διαθέσει τα προϊόντα του μέσω του δικτύου Skroutz. Μέχρι πρόσφατα, η Media Markt Saturn διατηρούσε αποστάσεις από την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Skroutz, επενδύοντας στο δικό της κανάλι πωλήσεων. Η διοίκηση της «Κωτσόβολος» θεωρεί πλέον ότι η στρατηγική του «walled garden», όπου οι πελάτες κατευθύνονται αποκλειστικά στο kotsovolos.gr, δεν αποδίδει τα μέγιστα. Στην Ελλάδα, οι καταναλωτές ξεκινούν πλέον την αναζήτησή τους από aggregators και κατόπιν αποφασίζουν από πού θα αγοράσουν. Aκόμη και οι μεγαλύτεροι retailers αναγνωρίζουν πλέον τη δύναμη των πλατφορμών. Το ελληνικό λιανεμπόριο έχει περάσει στην εποχή των marketplaces.
Η βιομηχανία Gizelis και το πρώτο ελληνικό humanoid ρομπότ
-Η βιομηχανία Gizelis πέρασε μια δύσκολη περίοδο το 2022-2023. Πέρυσι, κατάφερε να αναστρέψει τα δεδομένα κι επέστρεψε σε λειτουργική κερδοφορία. Φέτος, πήρε μια πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού humanoid ρομπότ. Αποφάσισε να συνεργαστεί με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Laboratory for Manufacturing Systems & Automation (LMS) του Πανεπιστημίου Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και άλλα, με σκοπό να συνδυαστεί η ρομποτική με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα ανθρωποειδή ρομπότ δεν αποτελούν πια επιστημονική φαντασία. Σε όλον τον κόσμο, από τη Γερμανία (με το Νeuro) μέχρι την Κίνα (με τα 10 εργοστάσια που παράγουν «στρατό» humanoids), η ανάπτυξή τους προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, αλλάζοντας ριζικά το τοπίο της παραγωγής και της ασφάλειας. Τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν εφαρμογές σε πολλούς τομείς - από τη βιομηχανική αυτοματοποίηση μέχρι την υγειονομική περίθαλψη και την εξυπηρέτηση πελατών. Σε εργοστάσια αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και βαρέως εξοπλισμού, τα humanoids αναλαμβάνουν επικίνδυνες και επαναλαμβανόμενες εργασίες με ακρίβεια και αξιοπιστία. Η ανθρώπινη μορφή τους επιτρέπει να λειτουργούν σε χώρους σχεδιασμένους για ανθρώπους, χωρίς ανάγκη αναδιαμόρφωσης των εγκαταστάσεων. Στον αμυντικό τομέα τα ανθρωποειδή προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες, από την αναγνώριση και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, μέχρι επιχειρήσεις διάσωσης σε εχθρικά περιβάλλοντα. Η ικανότητά τους να κινούνται σε δύσβατο έδαφος και να χειρίζονται εξοπλισμό σχεδιασμένο για ανθρώπους τα καθιστά ανεκτίμητα εργαλεία σε κρίσιμες αποστολές.
Η Scope, η FED και τα ρεκόρ της Wall Street
-Η Scope Ratings είναι ένας Ευρωπαϊκός Οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας με έδρα το Βερολίνο, που έχει συμπληρώσει 23 χρόνια παρουσίας στις αγορές. Είναι επίσημα αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά σε αντίθεση με τους 3 «μεγάλους» οίκους αξιολόγησης (Moody's, S&P, Fitch), η Scope έχει μικρότερη επιρροή στις παγκόσμιες αγορές, μεγάλη όμως επιρροή στην Ευρώπη. Η απόφαση της Scope Ratings να υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών σε AA- ανακοινώθηκε λίγο πριν από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της FED. Η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει τα αμερικανικά δημοσιονομικά ελλείμματα, το κόστος εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους αλλά και την «αποδυνάμωση των προτύπων διακυβέρνησης». Η συνεδρίαση της FED δεν αφορά πλέον μόνο τα επιτόκια του δολαρίου. Αφορά τη διατήρηση της οικονομικής αξιοπιστίας της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, σε μια εποχή αυξανόμενης αβεβαιότητας. Όλα αυτά συμβαίνουν με τον πληθωρισμό στο 3% (πάνω από τον στόχο του 2%) και με τα αμερικανικά χρηματιστήρια σ’ ένα ατελείωτο πάρτι. Ο Dow Jones έκλεισε την Παρασκευή +1% πάνω από τις 47.000 μονάδες, για πρώτη φορά. Πριν από έναν μήνα πανηγύριζε επειδή έσπασε το ρεκόρ των 46.000 μονάδων. Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο +0,8% και ο Nasdaq +1,2%. Αυτό ήταν το 34ο κλείσιμο ρεκόρ του S&P φέτος, το 33ο κλείσιμο ρεκόρ του Nasdaq και το 13ο ρεκόρ του Dow.
Στη Wall Street όταν μιλούν για οικονομία εννοούν τεχνολογία
-Για τέταρτο διαδοχικό μήνα μέσα στο 2025, η κεφαλαιοποίηση του Nasdaq ξεπερνά την αγοραία αξία του New York Stock Exchange, Tο χρηματιστήριο τεχνολογίας του Nasdaq είναι πλέον το μεγαλύτερο στον κόσμο. Η στατιστική δείχνει ότι αυτό συμβαίνει για δεύτερη φορά στην Ιστορία. Η πρώτη ήταν το 2021 και δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Σήμερα, ο Nasdaq αξίζει 36 τρισ. δολάρια. Το NYSE έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 31 τρισ. δολάρια. Η αξία του Nasdaq έχει διπλασιαστεί σε μόλις τρία χρόνια, ωθούμενη από την εκρηκτική άνοδο όλων των τεχνολογικών μετοχών. Το NYSE παρουσιάζει πιο ήπια αύξηση +41% την ίδια τριετία, κερδίζοντας «μόλις» 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πριν από 25 χρόνια, το 2000, η κεφαλαιοποίηση του Nasdaq ανέρχονταν στα 5-7 τρισεκατομμύρια. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν μια απλή αλήθεια: Η τεχνολογία δεν είναι πλέον ένας τομέας της οικονομίας, είναι η οικονομία. Από την τεχνητή νοημοσύνη έως το cloud computing, οι τεχνολογικοί κολοσσοί του Nasdaq αναδιαμορφώνουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα