Αυτό είναι το κόλπο για να μην ανεβαίνει το σάκχαρο μετά το φαγητό
H Γαλλίδα βιοχημικός, Jessie Inchauspé, επαναφέρει το «ρετρό» μυστικό των γιαγιάδων για καλή υγεία
Ποιος δε θυμάται τις γιαγιάδες να ανταλλάσσουν συμβουλές στο τηλέφωνο, μιλώντας με τις φίλες τους για τις «θαυματουργές» ιδιότητες του ξιδιού; «Ένα κουταλάκι ξίδι τη μέρα κάνει θαύματα», έλεγαν, υποστηρίζοντας ότι βοηθά στο αδυνάτισμα, καθαρίζει τον οργανισμό και χαρίζει ευεξία. Το ξίδι αποδείχθηκε ισχυρός σύμμαχος των νοικοκυρών της εποχής, καθώς πέρα από τη γευστική πινελιά του στο φαγητό, λειτούργησε ως φυσικό γιατρικό που δεν έλειπε ποτέ από την κουζίνα. Σήμερα, η δύναμη του ξιδιού, μοιάζει να επανέρχεται με μελέτες και συχνές αναφορές στο οφέλη της κατανάλωσής του. Αποδεικνύεται ότι αν πιούμε λίγο ξίδι σε ένα ποτήρι με νερό περίπου 20 λεπτά πριν το γεύμα, ένα μικρό θαύμα συντελείται στην ανάπτυξη της καμπύλης της γλυκόζης στο αίμα μας.
Επιστημονικά δεδομένα
Χάρη στο οξικό οξύ που περιέχει, το ξίδι επιδρά στο μεταβολισμό, το σάκχαρο, το λίπος του σώματος και το βάρος, με τα θετικά αποτελέσματα να έχουν αποδειχθεί από διεθνείς έρευνες. Ανάμεσα σε αυτές, μια μελέτη από το Κεντρικό Ινστιτούτο Ερευνών στο Άιτσι της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την οποία παχύσαρκοι συμμετέχοντες έπειτα από καθημερινή λήψη 15 ή 30 ml ξιδιού για 12 εβδομάδες είδαν το σωματικό τους βάρος να μειώνεται -και όχι μόνο. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), το σπλαχνικό λίπος, η περιφέρεια της μέσης και τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων ήταν σημαντικά χαμηλότερα, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν την αξία της καθημερινής κατανάλωσης ξιδιού.
Πιο πρόσφατα, ανάλυση από ερευνητές ιταλικών πανεπιστημίων, απέδειξε ότι η ημερήσια κατανάλωση ξιδιού -κυρίως μηλόξιδου- συνοδεύεται από μείωση βάρους, ΔΜΣ και περιφέρειας της κοιλιακής περιοχής σε υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες ή σε ανθρώπους που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2.
