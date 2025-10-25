Μπερνάρ Αρνό: To νέο στοίχημα των 200 εκατ. ευρώ είναι το εμβληματικό ξενοδοχείο της Γαλλικής Ριβιέρας
Ο Γάλλος μεγιστάνας απέκτησε το θρυλικό Cap Estel στο Èze έναντι 200 εκατ. ευρώ, επεκτείνοντας τη μεσογειακή αυτοκρατορία πολυτελών ξενοδοχείων του ομίλου LVMH
Η Μεσόγειος υπήρξε πάντα το φυσικό του στοιχείο. Όχι για τις παραλίες, αλλά για τη σιωπή της πολυτέλειας που κρύβει. O Bernard Arnault ολοκλήρωσε μια αγορά που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, κι όμως, αποκαλύπτει πολλά για τον τρόπο που σκέφτεται ο άνθρωπος που έχει κάνει τη διακριτικότητα θεμέλιο της ισχύος του. Ο επικεφαλής της LVMH απέκτησε το Cap Estel, ένα από τα πιο ιδιαίτερα ξενοδοχεία της Γαλλικής Ριβιέρας, στην Èze, ανάμεσα στη Νίκαια και το Μονακό, έναντι 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η συναλλαγή, μέσω της οικογενειακής του εταιρείας Financière Agache, δεν είναι απλώς μια επένδυση, είναι μια η δήλωση ότι η αληθινή πολυτέλεια δεν φωνάζει· απλώς υπάρχει.
Το Cap Estel
Χτισμένο το 1899 από τον Ιρλανδό συγγραφέα Frank Harris, φίλο του Oscar Wilde, το Cap Estel εκτείνεται σε μια ιδιωτική χερσόνησο δύο εκταρίων (μονάδα μέτρησης επιφανείας), αγκαλιασμένη από το μεσογειακό φως. Με 20 δωμάτια και σουίτες, δύο πισίνες, γήπεδο τένις και ένα εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας υπό τη διεύθυνση του σεφ Kévin Garcia (πρώην Jules Verne, Παρίσι), δεν χρειάζεται να διαφημιστεί. Η αύρα του αρκεί. Είναι ο τόπος όπου έχουν μείνει οι Beatles, η Greta Garbo, ο David Niven, οι Rolling Stones. Εκεί, λέγεται, γεννήθηκε η μελωδία του Michelle. Ένα καταφύγιο της ευρωπαϊκής κομψότητας, φτιαγμένο για όσους ξέρουν να ζουν «μακριά από τα φώτα».
