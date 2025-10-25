Ψαλίδι στο «Εξοικονομώ» – Καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και 15.000 χαμένες κατοικίες
Γραφειοκρατία και τεχνικές καθυστερήσεις στην αγορά αναγκάζουν το υπουργείο να μειώσει τον στόχο κατά 15.000 κατοικίες για τα προγράμματα που προκηρύχθηκαν από το 2021 έως το 2023
Η πολυδιαφημισμένη «πράσινη αναβάθμιση» των ελληνικών σπιτιών σκοντάφτει τελικά στα ίδια της τα θεμέλια.
Στην πράξη, το φιλόδοξο σχέδιο του «Εξοικονομώ» έχει βαλτώσει σε έναν λαβύρινθο γραφειοκρατίας, καθυστερήσεων και τεχνικών εμποδίων αναγκάζοντας το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ψαλιδίσει τον στόχο κατά 15.000 κατοικίες για τα προγράμματα που προκηρύχθηκαν από το 2021 έως το 2023.
Από τις 105.000 κατοικίες που είχαν υπολογιστεί να αναβαθμιστούν ενεργειακά, μόλις 90.000 θεωρούνται πλέον ρεαλιστικές να προχωρήσουν, και αυτές με το ζόρι. Σαφές δείγμα της δυσκολίας υλοποίησης είναι ότι το ΥΠΕΝ έχει ξεχειλώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για το «Εξοικονομώ» του 2021 έως τον επόμενο Φεβρουάριο, αυτό του 2023 έως τον Απρίλιο και το τρέχον «Εξοικονομώ» (2025) έως τον Μάιο.
Η απόφαση αυτή, αν και αναμενόμενη για όσους γνωρίζουν εκ των έσω την κατάσταση, είναι ηχηρό καμπανάκι για την αποτελεσματικότητα του πιο δημοφιλούς προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας της τελευταίας δεκαετίας.
Πίσω από τα χαρτιά, τους αριθμούς και τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, κρύβεται μια αγορά που ασφυκτιά: μηχανικοί που παλεύουν με δυσλειτουργικά συστήματα υποδοχής δηλώσεων, έργα που δεν προχωρούν και νοικοκυριά που μένουν με τις σκαλωσιές μισοστημένες.
