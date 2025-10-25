Σαντίκ Γουάχμπα – I Squared Capital: Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα να γίνει η Σιγκαπούρη της Ευρώπης
Σαντίκ Γουάχμπα – I Squared Capital: Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα να γίνει η Σιγκαπούρη της Ευρώπης
Ο επικεφαλής της I Squared Capital βλέπει στρατηγική ευκαιρία για τη χώρα ώστε να μετατραπεί σε παγκόσμιο κόμβο υποδομών, από την ενέργεια και τα logistics μέχρι την ψηφιακή συνδεσιμότητα - Οι ευκαιρίες και τα projects που εξετάζει
Η Ελλάδα βρίσκεται, σύμφωνα με τον κ. Σαντίκ Γουάχμπα, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: μπορεί να αξιοποιήσει την παγκόσμια στροφή προς τις υποδομές και να προσελκύσει θεσμικό κεφάλαιο δισεκατομμυρίων εφόσον διαμορφώσει ένα σταθερό, προβλέψιμο και αξιόπιστο επενδυτικό πλαίσιο.
Ο επικεφαλής της I Squared Capital, ενός από τα μεγαλύτερα private equity funds παγκοσμίως που επενδύουν σε υποδομές, με άνω των 50 δισ. δολαρίων υπό διαχείριση και επενδύσεις σε περισσότερες από 70 χώρες, θεωρεί ότι η χώρα διαθέτει όλα τα θεμελιώδη πλεονεκτήματα: στρατηγική θέση, ανθρώπινο κεφάλαιο και διοικητική σταθερότητα. Εκείνο που χρειάζεται, όπως λέει, είναι μια βαθιά αλλαγή νοοτροπίας: σαφείς κανόνες, ισχυρούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς και έναν ρόλο του Δημοσίου που θα λειτουργεί ως καταλύτης, όχι ως συν-επενδυτής.
Με πολυετή διαδρομή στη διεθνή επενδυτική σκηνή, ο κ. Γουάχμπα υπήρξε επικεφαλής της Morgan Stanley Infrastructure προτού ιδρύσει το 2012 την I Squared Capital, η οποία σήμερα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους θεσμικούς διαχειριστές κεφαλαίων υποδομών διεθνώς.
