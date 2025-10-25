Έλληνας επιχειρηματίας ετών 30. Με τα χρώματά του βάφονται από σπίτια και σκάφη μέχρι αεροπλάνα
Ο Γιώργος Γραμματίδης ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση σε ηλικία 27 ετών , έκανε όλο το rebranding και κατάφερε να πάει τα χρώματά του σε 36 χώρες και στις πέντε ηπείρους
Μπορείτε να φανταστείτε μια εταιρεία που να διαθέτει χρώματα για σπίτια μέχρι για σκάφη και αεροπλάνα; H αμιγώς ελληνική εταιρία ERLAC το έχει καταφέρει διαθέτοντας μάλιστα στο τιμόνι της έναν επιχειρηματία μόλις 30 ετών!
Ο ευρηματικός παππούς
Όλα ξεκίνησαν από τον παππού του Γιώργου Γραμματίδη, τον Γεώργιο Κουτλή, έναν ευρηματικό άνθρωπο που από μικρή ηλικία είχε τη βαθιά επιθυμία να δημιουργεί και να εξελίσσεται.
Ο ιδρυτής της ERLAC (Εργοστάσιο Λακών, αυτό σημαίνει το όνομά της) δεν μπορούσε ποτέ να μείνει στάσιμος. Εργάστηκε σε πολλούς τομείς, ξεκινώντας από την επισκευή ποτιστικών συστημάτων στη Λάρισα. Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο και αργότερα στην παραγωγή καθαριστικών γενικής χρήσης στη Θεσσαλία. Παρά την επιτυχία του, όταν είδε ότι πολλοί ακολουθούσαν το παράδειγμά του, αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι πιο απαιτητικό – ένα νέο πεδίο όπου θα μπορούσε πραγματικά να ξεχωρίσει.
