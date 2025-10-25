Έλληνας επιχειρηματίας ετών 30. Με τα χρώματά του βάφονται από σπίτια και σκάφη μέχρι αεροπλάνα

Ο Γιώργος Γραμματίδης ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση σε ηλικία 27 ετών , έκανε όλο το rebranding και κατάφερε να πάει τα χρώματά του σε 36 χώρες και στις πέντε ηπείρους