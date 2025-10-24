﻿Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για Dow, S&P και Nasdaq – Οι αγορές προεξοφλούν διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων

Ο Bρετ Κένγουελ της eToro σημείωσε ότι «θα χρειαζόταν μια πραγματικά κακή έκθεση για να ανατραπεί η πορεία προς τη μείωση των επιτοκίων», προσθέτοντας πως «σε περιβάλλον ήπιου πληθωρισμού, οι μετοχές μπορούν να ευημερούν — αρκεί να διατηρηθούν τα ισχυρά εταιρικά κέρδη».