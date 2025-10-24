Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για Dow, S&P και Nasdaq – Οι αγορές προεξοφλούν διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων
Οι δείκτες εκτοξεύθηκαν σε νέα υψηλά καθώς τα χαμηλότερα του αναμενομένου στοιχεία πληθωρισμού ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι η Fed θα προχωρήσει σε τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους
Η Wall Street έκλεισε την Παρασκευή σε ιστορικά επίπεδα, με τους επενδυτές να πανηγυρίζουν το πιο ήπιο από το αναμενόμενο ποσοστό πληθωρισμού, που ενίσχυσε το σενάριο διαδοχικών μειώσεων επιτοκίων από τη Federal Reserve.
Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό, ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 472 μονάδες σημειώνοντας κέρδη 1,01% στις 47.207 μονάδες καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,79% στις 6.791 μονάδες, μένοντας μια ανάσα από το να ξεπεράσει για πρώτη φορά τις 6.800 μονάδες, και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,15% στις 23.204 μονάδες. Και οι τρείς δείκτες κατέγραψαν νέα ιστορικά ρεκόρ.
Σε εβδομαδιαία βάση, οι τρεις βασικοί δείκτες σημείωσαν κέρδη περίπου 1,1%.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε οριακά υψηλότερα, στο 3,999% (+1 μονάδα βάσης), καθώς οι αγορές συνέχισαν να αποτιμούν τις προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού. Το διετές ομόλογο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,48%, ενώ η απόδοση του 30ετούς τίτλου ενισχύθηκε ελαφρώς, στο 4,588%.
Καταλύτης για την εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης αποτέλεσε το Bureau of Labor Statistics το οποίο ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε 0,3% σε μηνιαία βάση και 3% ετησίως, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων (0,4% και 3,1%). Ο πυρήνας του πληθωρισμού (χωρίς τρόφιμα και ενέργεια) αυξήθηκε 0,2% μηνιαίως και 3% ετησίως, στον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών.
Το αποτέλεσμα αυτό, όπως σημείωσε η Λίντσεϊ Ρόζνερ της Goldman Sachs Asset Management, «δεν προσφέρει τίποτα που θα μπορούσε να τρομάξει τη Fed». Σύμφωνα με τα futures της CME, οι αγορές αποτιμούν πλέον σχεδόν βεβαιότητα για δύο μειώσεις επιτοκίων —μία την επόμενη εβδομάδα και μία τον Δεκέμβριο.
Ο Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers σχολίασε ότι «οι επενδυτές αρπάζουν τον ταύρο από τα κέρατα μετά τα ήπια στοιχεία του CPI, που ενισχύουν την προοπτική μιας σειράς μειώσεων επιτοκίων φέτος και το 2026».
Η επιβράδυνση του πληθωρισμού, σε συνδυασμό με την έλλειψη νέων δεδομένων λόγω του παρατεταμένου shutdown, λειτούργησε ως σήμα σταθερότητας για τους επενδυτές.
Όπως σημείωσε η Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley, «δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο πληθωρισμός επιταχύνεται ή ότι η αγορά εργασίας επιδεινώνεται», κάτι που επιτρέπει στη Fed να επικεντρωθεί στη διατήρηση της απασχόλησης.
Στον τεχνολογικό κλάδο, η Alphabet ενισχύθηκε κατά 2,5% μετά τη συμφωνία-μαμούθ με την Anthropic για χρήση έως και ενός εκατομμυρίου AI chips της Google, ενώ η Ford Motor εκτινάχθηκε κατά 10,7% μετά τα αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις.
Μεγάλα κέρδη σε τράπεζες και τεχνολογίαΟι JPMorgan, Wells Fargo και Citigroup σημείωσαν άνοδο άνω του 2%, ενώ Goldman Sachs και Bank of America κινήθηκαν επίσης ανοδικά, εν μέσω προσδοκιών για αυξημένη οικονομική δραστηριότητα μετά τις μειώσεις επιτοκίων.
Η ευφορία της αγοράς και η επόμενη μέραΠαρά τις πολιτικές εντάσεις και την απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει προσωρινά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, οι αγορές παρέμειναν απτόητες. Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι «η χρηματιστηριακή αγορά είναι ισχυρότερη από ποτέ εξαιτίας των δασμών», ενώ παράλληλα αναμένεται να συναντήσει τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα για να αποκλιμακωθούν οι εμπορικές εντάσεις.
Ο Bρετ Κένγουελ της eToro σημείωσε ότι «θα χρειαζόταν μια πραγματικά κακή έκθεση για να ανατραπεί η πορεία προς τη μείωση των επιτοκίων», προσθέτοντας πως «σε περιβάλλον ήπιου πληθωρισμού, οι μετοχές μπορούν να ευημερούν — αρκεί να διατηρηθούν τα ισχυρά εταιρικά κέρδη».
