IRIS πληρωμές: Τι αλλάζει στις συναλλαγές μας από 1η Νοεμβρίου – Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS πληρωμές: Τι αλλάζει στις συναλλαγές μας από 1η Νοεμβρίου – Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Από τον Νοέμβριο, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές IRIS μέσω POS

IRIS πληρωμές: Τι αλλάζει στις συναλλαγές μας από 1η Νοεμβρίου – Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
Από την 1η Νοεμβρίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται πληρωμές μέσω της υπηρεσίας IRIS Payments, είτε με χρήση τερματικού POS είτε με QR κωδικό, τον οποίο οι πελάτες θα σαρώνουν μέσω της τραπεζικής τους εφαρμογής.

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, και χωρίς προμήθειες για τον καταναλωτή, ενώ η ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του νέου πλαισίου.


