IRIS πληρωμές: Τι αλλάζει στις συναλλαγές μας από 1η Νοεμβρίου – Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
IRIS πληρωμές: Τι αλλάζει στις συναλλαγές μας από 1η Νοεμβρίου – Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
Από τον Νοέμβριο, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές IRIS μέσω POS
Από την 1η Νοεμβρίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται πληρωμές μέσω της υπηρεσίας IRIS Payments, είτε με χρήση τερματικού POS είτε με QR κωδικό, τον οποίο οι πελάτες θα σαρώνουν μέσω της τραπεζικής τους εφαρμογής.
Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, και χωρίς προμήθειες για τον καταναλωτή, ενώ η ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του νέου πλαισίου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, και χωρίς προμήθειες για τον καταναλωτή, ενώ η ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του νέου πλαισίου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα