Η εμπειρία στο μπαρ που αναδείχθηκε Νο1 στον κόσμο για το 2025
Πώς το Bar Leone στο Χονγκ Κονγκ, που κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 World’s Best Bars, σηματοδοτεί την επιστροφή στην απλότητα

Στην ιστοσελίδα του μπαρ που ανακηρύχθηκε καλύτερο στον κόσμο δεν υπάρχουν εκτενή κείμενα για τη φιλοσοφία του, ούτε περιγραφές πολύπλοκων κοκτέιλ με μυστικές συνταγές, αποστάξεις και ζυμώσεις. Το περιεχόμενο είναι λιτό: διεύθυνση και ώρες λειτουργίας, μια μεγάλη φωτογραφία με μια εύθυμη παρέα που τσουγκρίζει τα ποτήρια της, και η δυνατότητα να κάνεις sign up και να σου στείλουν ένα spreadsheet με συνταγές των cocktail popolari, όπως τα ονομάζουν -τα δημοφιλή, αγαπημένα κοκτέιλ που ετοιμάζουν κάθε βράδυ και θέλουν να τα μοιραστούν με τον κόσμο.


