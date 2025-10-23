Μυτιληναίος στο BBC: Δεν είναι βιώσιμο το ενεργειακό κόστος σε ΕΕ και Βρετανία

Οι πολιτικοί δεν ήταν ειλικρινείς σχετικά με το πραγματικό κόστος των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται για τις ενεργειακές υποδομές, τόνισε ο CEO της Metlen και πρόεδρος της Eurometaux