Μυτιληναίος στο BBC: Δεν είναι βιώσιμο το ενεργειακό κόστος σε ΕΕ και Βρετανία
Μυτιληναίος στο BBC: Δεν είναι βιώσιμο το ενεργειακό κόστος σε ΕΕ και Βρετανία
Οι πολιτικοί δεν ήταν ειλικρινείς σχετικά με το πραγματικό κόστος των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται για τις ενεργειακές υποδομές, τόνισε ο CEO της Metlen και πρόεδρος της Eurometaux
Νέο ηχηρό μήνυμα έστειλε ο CEO της Metlen και πρόεδρος της Eurometaux, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, για το υψηλό ενεργειακό κόστος το οποίο έχει πλήξει τη βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων στην ΕΕ και την Βρετανία. Παράλληλα, ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια για το κόστος της πράσινης μετάβασης.
Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Energy & Metals δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το πιο ελκυστικό μέρος για την εισαγωγή των μετοχών της διεθνούς εμβέλειας ενεργειακής και μεταλλευτικής εταιρείας.
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε στο BBC ότι «η τάση αλλάζει» μετά από τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε το Brexit, όταν το χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) φαινόταν λιγότερο ελκυστικό.
Τα σχόλιά του έρχονται σε αντίθεση με τη γενικευμένη ανησυχία για τη σταθερή αποχώρηση μεγάλων εταιρειών από τις βρετανικές αγορές, κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ωστόσο, ο κ. Μυτιληναίος επεσήμανε ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελεί εμπόδιο για τους Ευρωπαίους και Βρετανούς καταναλωτές και ότι οι πολιτικοί δεν υπήρξαν ειλικρινείς σχετικά με το πραγματικό κόστος της ενεργειακής μετάβασης.
