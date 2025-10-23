Metlen: Mega deal με την HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα
Metlen: Mega deal με την HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα
Η συμφωνία-ορόσημο αναδεικνύει το παγκόσμιο Asset Rotation Plan της Metlen και την επέκτασή της στην Ανατολική Ασία - Η συνεργασία ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικά φωτοβολταϊκά έργα μεγάλης κλίμακας, έργα αποθήκευσης (BESS) και «πράσινα» data centers στη Νότια Κορέα
Την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας ανακοίνωσαν η Metlen και η κορεάτικη HRE Co. Ltd., βάσει της οποίας η HRE θα αποκτήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων στη Νότια Κορέα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 42 MW, που αφορά στο πρώτο στάδιο του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ που έχει αναπτύξει στη χώρα η METLEN.
Η συμφωνία, ειδικότερα, περιλαμβάνει πέντε φωτοβολταϊκά έργα σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη, τα οποία στο σύνολό τους θα παράγουν πάνω από 60 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες ηλεκτροδότησης άνω των 12.000 νοικοκυριών στη Νότια Κορέα. Σημειώνεται, ότι τα έργα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία έχουν εξασφαλίσει μακροχρόνια συμβόλαια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) με κορυφαίους κορεατικούς ομίλους, ενισχύοντας τη στρατηγική και εμπορική τους αξία.
Όπως σημειώνεται στην εταιρική ανακοίνωση, η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του Asset Rotation Plan της METLEN, που επιβεβαιώνει σταθερά την ικανότητα της Εταιρείας να υλοποιεί με επιτυχία σύνθετες συναλλαγές. Η συναλλαγή συμβάλλει επίσης, στην περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής ρευστότητας, υποστηρίζοντας τη στρατηγική της ευελιξία καθώς συνεχίζει να αναπτύσσει τις διεθνείς της δραστηριότητες.
Η METLEN και η HRE, πέρα από τη συγκεκριμένη συμφωνία, εξετάζουν τη δυνατότητα ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας για το χαρτοφυλάκιο έργων της METLEN στη Νότια Κορέα, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά έργα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) και data centers που θα τροφοδοτούνται από «πράσινη» ενέργεια.
