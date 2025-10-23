Metlen: Mega deal με την HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

Η συμφωνία-ορόσημο αναδεικνύει το παγκόσμιο Asset Rotation Plan της Metlen και την επέκτασή της στην Ανατολική Ασία - Η συνεργασία ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικά φωτοβολταϊκά έργα μεγάλης κλίμακας, έργα αποθήκευσης (BESS) και «πράσινα» data centers στη Νότια Κορέα