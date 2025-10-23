Ο συγγραφέας που γίνεται sold out στα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία
Το Νόμπελ Λογοτεχνίας χορεύει στους ρυθμούς του «Τανγκό του σατανά» και συμπαρασύρει τους Έλληνες αναγνώστες
Περίπλοκα, πολυεπίπεδα, μελαγχολικά, σκοτεινά, γοητευτικά. Στα μυθιστορήματά του ο πολυβραβευμένος Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι διερευνά την αποσύνθεση του σύγχρονου κόσμου, τη σύγχρονη αποξένωση και την υπαρξιακή αγωνία, ακροβατώντας ανάμεσα στη φιλοσοφία και την ποίηση και συνομιλώντας με την ιστορία, αλλά και τη θρησκεία.
Γεννημένος στην Ουγγαρία το 1954 καταξιώθηκε διεθνώς χάρη στο ιδιαίτερο ύφος του και έγινε ευρέως γνωστός το 1985 μετά το «Sátántangó» («Το τανγκό του Σατανά» εκδ. Πόλις), το οποίο διασκευάστηκε για τη μεγάλη οθόνη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπέλα Ταρ, σε ένα επτάωρο ασπρόμαυρο, μεθυστικό κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο ότι η κορυφαία Σούζαν Σόνταγκ είχε περιγράψει την ταινία «συναρπαστική για κάθε λεπτό των επτά ωρών», προσθέτοντας ότι θα ήταν ευτυχής να τη βλέπει κάθε χρόνο για το υπόλοιπο της ζωής της.
