Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιμένουν για τρίτη μέρα οι αγοραστές, επιλεκτικές τοποθετήσεις στο ταμπλό
Διαφοροποιείται το ΧΑ σε σχέση με τη διόρθωση στις ευρωαγορές
Σε ανοδικό τέμπο συνεχίζει το ελληνικό χρηματιστήριο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς η επενδυτική ψυχολογία έχει τονωθεί σημαντικά μετά την ανάκτηση των 2.000 μονάδων. Η Αθήνα διαφοροποιείται σε σύγκριση με τις διορθωτικές κινήσεις που παρατηρούνται στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Παράλληλα, σε εγχώριο επίπεδο οι traders τοποθετούνται επιλεκτικά και εξετάζουν προσεκτικά τις πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν νέα deals και συγχωνεύσεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (22/10), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,4% και διαπραγματεύεται στις 2.027,37 μονάδες. Σε περίπου 9 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.021,20 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.029,98 μονάδες.
Comeback πάνω από τις 2.000 μονάδες έκανε η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία προέρχεται από ένα διήμερο ράλι που της έχει αποφέρει σωρευτικά κέρδη της τάξης του +1,6%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να «συρρικνωθούν» οι απώλειες εντός του Οκτωβρίου σε περίπου -0,7% και ο ΓΔ να επιστρέψει στις παρυφές των 2.020 μονάδων. Παράλληλα, η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2025 ξεπερνά το +37%.
Παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος η Coca-Cola HBC, μετά τη συμφωνία για την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων. Το deal παρέχει στην CCH πρόσβαση σε περιοχές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κατέγραψε οργανική αύξηση εσόδων 5% το γ’ τρίμηνο του 2025, περίπου 1% κάτω από τις προβλέψεις της Eurobank Equities. Σε επίπεδο 9μήνου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7%, φτάνοντας τα 8,82 δισ. ευρώ (+8% σε οργανική βάση).
Στο «ζύγι» των επενδυτών αναμένεται να βρεθούν τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου των εισηγμένων. Η Σαράντης θα ανακοινώσει τα οικονομικά της μεγέθη αύριο Πέμπτη 23 Οκτωβρίου πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουν -μεταξύ άλλων- τις επιδόσεις τους η Eurobank (στις 30/10) και η Τράπεζα Πειραιώς (στις 31/10).
