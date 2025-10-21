Wall Street: Ένα ακόμη ρεκόρ για τον Dow Jones με ώθηση από τις εταιρικές επιδόσεις

Παρά το ευρύτερα θετικό κλίμα στην αγορά, ο Nasdaq υποχώρησε πέφτοντας θύμα σημαντικών ρευστοποιήσεων προς αποκόμιση κερδών στις τεχνολογικές μετοχές - Τα ισχυρά αποτελέσματα κρατούν ζωντανό το επενδυτικό ενδιαφέρον - Υψηλές προσδοκίες και για μείωση επιτοκίων από τη Fed