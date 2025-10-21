Wall Street: Ένα ακόμη ρεκόρ για τον Dow Jones με ώθηση από τις εταιρικές επιδόσεις
Παρά το ευρύτερα θετικό κλίμα στην αγορά, ο Nasdaq υποχώρησε πέφτοντας θύμα σημαντικών ρευστοποιήσεων προς αποκόμιση κερδών στις τεχνολογικές μετοχές - Τα ισχυρά αποτελέσματα κρατούν ζωντανό το επενδυτικό ενδιαφέρον - Υψηλές προσδοκίες και για μείωση επιτοκίων από τη Fed
Σε θετική διάθεση παρέμεινε η Wall Street και στη συνεδρίαση της Τρίτης χάρη στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα με τον Dow Jones να «πιάνει» νέα υψηλά. Πάντως, ο τεχνολογικός κλάδος έπεσε θύμα των ρευστοποιήσεων προς αποκόμιση κερδών, με αποτέλεσμα ο Nasdaq να κινηθεί σε αρνητικό έδαφος.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,47% αγγίζοντας νέα υψηλά στις 46.924 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά είχε καταφέρει να ξεπεράσει και το ορόσημο των 47.000 μονάδων. Σε θετικό έδαφος και ο S&P 500 που πρόσθεσε 22 μονάδες (0%) στις 6.735, σε αντίθεση με τον Nasdaq που κατέγραψε μικρή κάμψη ύψους 0,16% στις 22.953 μονάδες.
Μετά το ισχυρότερο διήμερο ράλι από τον Ιούνιο, ο S&P 500 εμφάνισε διακυμάνσεις εν μέσω αυξημένων τοποθετήσεων από hedge funds και θεσμικούς επενδυτές, που διατηρούν την υψηλότερη έκθεση σε μετοχές εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία της Barclays.
«Περιμένουμε οι αγορές να κινηθούν σε φάση διόρθωσης ή σταθεροποίησης τις επόμενες εβδομάδες», υποστήριξε ο Κρεγκ Τζόνσον της Piper Sandler, προσθέτοντας ότι «οι διορθώσεις είναι υγιείς και αναγκαίες».
Παρά το κενό στα οικονομικά στοιχεία λόγω του μερικού κυβερνητικού shutdown, οι πρόσφατες μικρές διορθώσεις σε μετοχές παραμένουν ευκαιρίες αγορών.
Ο Ματ Μάλεϊ της Miller Tabak προειδοποίησε ότι οι έντονες διακυμάνσεις μετά από μεγάλα ράλι «συνήθως αποτελούν προπομπό μιας σημαντικής διόρθωσης», χωρίς ωστόσο να σημαίνουν το τέλος της ανοδικής αγοράς.
«Η πρόσφατη διόρθωση είναι φυσιολογική, αλλά απέχει πολύ από το να σηματοδοτεί το τέλος της ανοδικής τάσης», συμφώνησε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της City Index, προσθέτοντας ότι «πολλοί επενδυτές που έχασαν το ράλι ενδέχεται να “αγοράσουν τη βουτιά”, συγκρατώντας την πτώση».
Σε κάθε περίπτωση ο S&P 500 παραμένει κοντά στα ιστορικά του υψηλά, ενώ βέβαια ο Dow Jones κατάφερε πρόσκαιρα να ξεπεράσει και το φράγμα των 47.000 μονάδων, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα προχωρούν ομαλά, ενώ τα ισχυρά αποτελέσματα περιφερειακών τραπεζών καθησύχασαν τις αγορές για το τραπεζικό ρίσκο.
Πράγματι, η ροή των εταιρικών επιδόσεων εξελίσσεται σε κομβικό παράγοντα για το κλίμα στην αγορά, ελλείψει και σημαντικών μακροοικονομικών στοιχείων λόγω του συνεχιζόμενου shutdown.
Απόψε, μετά το κλείσιμο της αγοράς, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η Netflix, ενώ κρίσιμη θεωρείται και η αυριανή ανακοίνωση από την Tesla.
Στο ημερολόγιο των επόμενων ημερών ξεχωρίζουν επίσης η General Dynamics, η Procter & Gamble, η AT&T, η American Airlines, η Ford Motors, η RTX Corporation, η Blackstone, η Philip Morris International και η Texas Instruments.
Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, περισσότερες από τρεις στις τέσσερις εταιρείες του δείκτη S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αναμένεται να αποτελέσουν τον κύριο μοχλό των συνολικών κερδών, καθώς το ενδιαφέρον γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρό. Οι αποκαλούμενες Υπέροχες Επτά (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla) αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση κερδών 14,9% σε ετήσια βάση, έναντι 6,7% για τις υπόλοιπες 493 εταιρείες του δείκτη, σύμφωνα με τη FactSet.
«Αν οι Υπέροχες Επτά καταφέρουν να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες κερδοφορίας, οι αγορές θα μπορούσαν να δουν ένα νέο ανοδικό σκέλος», δήλωσε ο Άντονι Σαγκλιμπένι, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Ameriprise Financial, προσθέτοντας ότι «δεδομένων των υψηλών προσδοκιών και αποτιμήσεων, τα αποτελέσματα αυτής της ομάδας θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ευρύτερη πορεία της αγοράς ως το τέλος του έτους».
Το θετικό κλίμα στην αγορά τροφοδοτείται παράλληλα και από τις προσδοκίες για μια νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στη συνεδρίαση της Fed, την ερχόμενη εβδομάδα.
Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, μετά από μεγάλη χρονική καθυστέρηση λόγω του shutdown, αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την επόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας.
Σε επίπεδο μετοχών, η General Electric και η 3M ηγήθηκαν των κερδών στον βιομηχανικό τομέα και μαζί με τo άλμα της Coca-Cola ήταν οι βασικοί παράγοντες για την εκτόξευση του Dow Jones σε νέα υψηλά.
Στις κερδισμένες επίσης η General Motors, η Halliburton και η Danaher λόγω βελτιωμένων αποτελεσμάτων, με την GM να «κλέβει» την παράσταση με άλμα κοντά στο 15%, που συνιστά και την καλύτερη ημερήσια επίδοση της εδώ και πάνω από πέντε χρόνια!
Μίνι ράλι και για την Warner Bros Discovery, καθώς ο μιντιακός όμιλος που ελέγχει μεταξύ άλλων τα δίκτυα CNN και HBO δήλωσε πως είναι «ανοιχτός προς πώληση» και περιμένει προσφορές.
Αντίθετα, μεγάλες τεχνολογικές όπως η Alpabet, η Broadcom και η Nvidia κατέγραψαν απώλειες, πέφτοντας θύματα ρευστοποιήσεων.
Έδαφος έχασε και η Philip Morris International λόγω ανησυχιών για ρυθμιστικά ζητήματα και προοπτικές κερδοφορίας, ενώ υπό πίεση βρέθηκε η Lockheed Martin δεδομένων των απογοητευτικών προσδοκιών για τα νέα της προγράμματα.
Η κάμψη των τιμών των μετάλλων έφερε απώλειες στην Freeport-McMoRan, όπως αντιστοίχως για την Archer Daniels Midland οι ασθενείς προοπτικές στις αγορές αγροτικών προϊόντων.
