Βουτιά άνω του 5,5% για την τιμή του χρυσού - Μετά τα ρεκόρ, η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της 5ετίας
Βουτιά άνω του 5,5% για την τιμή του χρυσού - Μετά τα ρεκόρ, η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της 5ετίας
Η απότομη πτώση του χρυσού μετά το νέο ιστορικό ρεκόρ επιβεβαιώνει τη νευρικότητα των αγορών
Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν περισσότερο από 5% την Τρίτη, καθώς το δολάριο ενισχύθηκε και οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών, μετά τα νέα ιστορικά ρεκόρ που σημείωσε το πολύτιμο μέταλλο.
Η τιμή του χρυσού διαμορφώνονταν περί τις 6:00 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, έως και στα 4.108 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας απώλειες 5,75% - τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Νοέμβριο του 2020.
Χθες Δευτέρα ο χρυσός είχε αγγίξει το απόλυτο ρεκόρ των 4.381,21 δολαρίων, έχοντας ενισχυθεί πάνω από 60% από την αρχή του έτους, χάρη στην αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων και τις συνεχιζόμενες αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες.
Την ίδια στιγμή, ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε κατά 0,4%, καθιστώντας τον χρυσό ακριβότερο για όσους συναλλάσσονται σε άλλα νομίσματα.
Οι αγορές στρέφουν τώρα το βλέμμα τους στα δεδομένα του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ, που αναμένονται την Παρασκευή. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση 3,1% σε ετήσια βάση.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίασή της — μια προοπτική που παραδοσιακά ευνοεί τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός.
Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν και τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων.
Στην αγορά πολύτιμων μετάλλων, το ασήμι υποχώρησε 5,2% στα 49,68 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έχασε 4,3% φτάνοντας στα 1.568,25 δολάρια και το παλλάδιο κατέγραψε πτώση 5,8% στα 1.410 δολάρια.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» ισχυρίστηκε στην αστυνομία ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Γεωργία Καλτσή για το ατύχημά της: Λιώναμε, το αυτοκίνητο είχε φτάσει στους 700 βαθμούς, καιγόμουν ζωντανή
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Η τιμή του χρυσού διαμορφώνονταν περί τις 6:00 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, έως και στα 4.108 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας απώλειες 5,75% - τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Νοέμβριο του 2020.
Χθες Δευτέρα ο χρυσός είχε αγγίξει το απόλυτο ρεκόρ των 4.381,21 δολαρίων, έχοντας ενισχυθεί πάνω από 60% από την αρχή του έτους, χάρη στην αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων και τις συνεχιζόμενες αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες.
Την ίδια στιγμή, ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε κατά 0,4%, καθιστώντας τον χρυσό ακριβότερο για όσους συναλλάσσονται σε άλλα νομίσματα.
Οι αγορές στρέφουν τώρα το βλέμμα τους στα δεδομένα του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ, που αναμένονται την Παρασκευή. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση 3,1% σε ετήσια βάση.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίασή της — μια προοπτική που παραδοσιακά ευνοεί τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός.
Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν και τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων.
Στην αγορά πολύτιμων μετάλλων, το ασήμι υποχώρησε 5,2% στα 49,68 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έχασε 4,3% φτάνοντας στα 1.568,25 δολάρια και το παλλάδιο κατέγραψε πτώση 5,8% στα 1.410 δολάρια.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» ισχυρίστηκε στην αστυνομία ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Γεωργία Καλτσή για το ατύχημά της: Λιώναμε, το αυτοκίνητο είχε φτάσει στους 700 βαθμούς, καιγόμουν ζωντανή
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα