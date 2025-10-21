Αλλάζουν τα πάντα για τις άδειες οδήγησης – Νέοι κανόνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκές άδειες οδήγησης: Θα εκδίδονται νωρίτερα, θα ισχύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα έχουν ψηφιακή μορφή και οι κυρώσεις θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ