Αλλάζουν τα πάντα για τις άδειες οδήγησης – Νέοι κανόνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Αλλάζουν τα πάντα για τις άδειες οδήγησης – Νέοι κανόνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκές άδειες οδήγησης: Θα εκδίδονται νωρίτερα, θα ισχύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα έχουν ψηφιακή μορφή και οι κυρώσεις θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ
Νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις άδειες οδήγησης, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα, που στοιχίζουν τη ζωή σε σχεδόν 20.000 ανθρώπους κάθε χρόνο στην ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ένα από τα δύο νομοθετικά όργανα της της ΕΕ, κατέληξε σε συμφωνία με το Συμβούλιο της ΕΕ ( σ.σ το έτερο νομοθετικό όργανο) για τις άδειες οδήγησης τόσο εντός των κρατών – μελών της ΕΕ, όσο και σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο.
Η συμφωνία των δύο νομοθετικών οργάνων της ΕΕ για τους νέους κανόνες οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπουν -μεταξύ άλλων – αυστηρότερους κανόνες για τους νέους οδηγούς, ανανεώσιμες άδειες κάθε 15 χρόνια και δυνατότητα έναρξης οδήγησης λεωφορείων και φορτηγών νωρίτερα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ένα από τα δύο νομοθετικά όργανα της της ΕΕ, κατέληξε σε συμφωνία με το Συμβούλιο της ΕΕ ( σ.σ το έτερο νομοθετικό όργανο) για τις άδειες οδήγησης τόσο εντός των κρατών – μελών της ΕΕ, όσο και σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο.
Η συμφωνία των δύο νομοθετικών οργάνων της ΕΕ για τους νέους κανόνες οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπουν -μεταξύ άλλων – αυστηρότερους κανόνες για τους νέους οδηγούς, ανανεώσιμες άδειες κάθε 15 χρόνια και δυνατότητα έναρξης οδήγησης λεωφορείων και φορτηγών νωρίτερα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα