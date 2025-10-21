Γκστάαντ: 3 ονειρεμένα ξενοδοχεία στο ελβετικό χωριό των 7.500 κατοίκων που λατρεύεται από το jet set
Αυτό το χωριό στο γερμανόφωνο κομμάτι της Ελβετίας έχει κατακτήσει κάτι σπάνιο: την αρμονική συνύπαρξη αγροτικής αυθεντικότητας και αθόρυβου πλούτου
Το Gstaad ανήκει στο Saanenland, μια συστάδα δέκα χωριών με ιστορία από την Εποχή του Χαλκού. Από τη δεκαετία του 1950, αυστηροί οικοδομικοί κανονισμοί επιβάλλουν σε κάθε κτίριο, από ιδιωτικά σαλέ μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, να ακολουθεί την παραδοσιακή αλπική αρχιτεκτονική. Η διακριτικότητα δεν είναι εδώ προτίμηση, αλλά κανόνας: η επίδειξη πλούτου θεωρείται κακόγουστη. Το αποτέλεσμα; Κτίρια του 18ου αιώνα γίνονται πολυτελή καταφύγια διατηρώντας την ψυχή τους, ενώ ο πλούτος υποχρεώνεται να προσαρμοστεί στην παράδοση, όχι το αντίστροφο.
Δύο εποχές, δύο προσωπικότητες
Τον χειμώνα, 220 χιλιόμετρα πίστες του σκι, ξετυλίγονται από το Glacier στα 3.000 μέτρα μέχρι τις ηλιόλουστες πλαγιές του Eggli. Αλλά το Gstaad δεν είναι για ακραίους: το 75% από τις πίστες τους σκι, απευθύνεται σε αρχάριους και μεσαίου επιπέδου σκιέρ. Η φιλοσοφία είναι «εκλεπτυσμένη αναψυχή», heli-skiing, έλκηθρα με χάσκι, après-ski σε ζεστά σαλέ, 180 χιλιόμετρα μονοπατιών για cross-country. Η Peak Walk, η πρώτη κρεμαστή γέφυρα που συνδέει δύο κορυφές, προσφέρει θέα στο Matterhorn και το Mont Blanc.
